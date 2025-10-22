#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
538.56
625.65
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
538.56
625.65
6.62
Оқиғалар

Қазақстанға Финляндия президенті ресми сапармен келеді

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, туризм в Казахстане, туризм в Астану, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2025 09:00 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан Президентінің шақыруымен Астанаға Финляндия Президенті ресми сапармен келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылдың 22 қазанында Ақорданың баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа сай, 28-29 қазан күндері Қазақстан Президентінің шақыруымен Астанаға Финляндия Президенті Александр Стубб ресми сапармен келеді.

Сапар аясында мемлекеттер басшылары келіссөз жүргізіп, екіжақты ынтымақтастықты дамыту перспективасын, сондай-ақ жаһандық және өңірлік күн тәртібіндегі мәселелерді талқылайды.

2025 жылдың 20 қазанында Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев мемлекеттік сапармен Астана қаласына келген.

Сапар барысында Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевпен келіссөздер өтті. Кездесуде тараптар стратегиялық әріптестікті нығайту, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты кеңейту, сондай-ақ көлік-логистика және энергетика салаларындағы өзара іс-қимылды дамыту мәселелерін талқылады.

Сапар 2025 жылдың 21 қазанында аяқталды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Өзбекстанда колониядан қашқан сотталушы мектеп оқушысын зорлады
09:33, Бүгін
Өзбекстанда колониядан қашқан сотталушы мектеп оқушысын зорлады
Тоқаевтың шақыртуымен Мажарстан Президенті Қазақстанға ресми сапармен келеді
19:09, 30 қыркүйек 2025
Тоқаевтың шақыртуымен Мажарстан Президенті Қазақстанға ресми сапармен келеді
Армения Президенті Қазақстанға ресми сапармен келеді
12:34, 12 қазан 2024
Армения Президенті Қазақстанға ресми сапармен келеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: