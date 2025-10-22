Қазақстанға Финляндия президенті ресми сапармен келеді
2025 жылдың 22 қазанында Ақорданың баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа сай, 28-29 қазан күндері Қазақстан Президентінің шақыруымен Астанаға Финляндия Президенті Александр Стубб ресми сапармен келеді.
Сапар аясында мемлекеттер басшылары келіссөз жүргізіп, екіжақты ынтымақтастықты дамыту перспективасын, сондай-ақ жаһандық және өңірлік күн тәртібіндегі мәселелерді талқылайды.
2025 жылдың 20 қазанында Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев мемлекеттік сапармен Астана қаласына келген.
Сапар барысында Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевпен келіссөздер өтті. Кездесуде тараптар стратегиялық әріптестікті нығайту, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты кеңейту, сондай-ақ көлік-логистика және энергетика салаларындағы өзара іс-қимылды дамыту мәселелерін талқылады.
Сапар 2025 жылдың 21 қазанында аяқталды.