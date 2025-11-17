#Халық заңгері
Саясат

Армения премьер-министрі Никол Пашинян 20-21 қарашада Астанаға ресми сапармен келеді

Ақорда, Астана, Армения, премьер-министр, Никол Пашинян, 20-21 қараша , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.11.2025 19:26 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Тоқаевтың шақыруымен Армения премьер-министрі Никол Пашинян 20-21 қараша күндері Астанаға ресми сапармен келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылы 17 қарашада Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

"Сапар бағдарламасы аясында екі ел делегацияларының қатысуымен келіссөздер өтіп, Қазақстан мен Армения арасындағы өзара тиімді ынтымақтастықты нығайту перспективасы талқыланады".

Бұған дейін Қазақстан мен Эстония президенттері кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізгені белгілі.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
