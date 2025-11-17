Армения премьер-министрі Никол Пашинян 20-21 қарашада Астанаға ресми сапармен келеді
Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Тоқаевтың шақыруымен Армения премьер-министрі Никол Пашинян 20-21 қараша күндері Астанаға ресми сапармен келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2025 жылы 17 қарашада Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:
"Сапар бағдарламасы аясында екі ел делегацияларының қатысуымен келіссөздер өтіп, Қазақстан мен Армения арасындағы өзара тиімді ынтымақтастықты нығайту перспективасы талқыланады".
Бұған дейін Қазақстан мен Эстония президенттері кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізгені белгілі.
