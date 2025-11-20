Армения премьер-министрі Никол Пашинян Астанаға келіп жетті
Сурет: primeminister.kz
Армения Республикасының премьер-министрі Никол Пашинян ресми сапармен Астана қаласына келді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бағдарлама аясында 21 қараша күні екіжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелері бойынша бірқатар кездесу жоспарланған.
Сурет: primeminister.kz
Бұған дейін Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Армения премьер-министрі Никол Пашинян 20-21 қарашада Астанаға ресми сапармен келетіні хабарланған болатын. Бұл сапар барысында екі ел делегациялары келіссөздер жүргізеді, оның барысында Қазақстан мен Арменияның өзара тиімді ынтымақтастығын нығайту перспективалары талқыланады.
