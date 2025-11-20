#Халық заңгері
Экономика және бизнес

Армения премьер-министрі Никол Пашинян Астанаға келіп жетті

Армения премьер-министрі, Никол Пашинян, Астана , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.11.2025 18:27 Сурет: primeminister.kz
Армения Республикасының премьер-министрі Никол Пашинян ресми сапармен Астана қаласына келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бағдарлама аясында 21 қараша күні екіжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелері бойынша бірқатар кездесу жоспарланған.

Сурет: primeminister.kz

Бұған дейін Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Армения премьер-министрі Никол Пашинян 20-21 қарашада Астанаға ресми сапармен келетіні хабарланған болатын. Бұл сапар барысында екі ел делегациялары келіссөздер жүргізеді, оның барысында Қазақстан мен Арменияның өзара тиімді ынтымақтастығын нығайту перспективалары талқыланады.


Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
