Қоғам

Алматыда "Таза Қазақстан" бағдарламасы қорытындыланды

Алматы әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен қала әкімдігінде &quot;Таза Қазақстан&quot; бағдарламасы аясындағы іс-шаралардың орындалуына қатысты жиын өтті. Онда 2025 жылдың III тоқсанында атқарылған істер сараланып, алдағы межелер айқындалды., сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2025 13:33 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматы әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен қала әкімдігінде "Таза Қазақстан" бағдарламасы аясындағы іс-шаралардың орындалуына қатысты жиын өтті. Онда 2025 жылдың III тоқсанында атқарылған істер сараланып, алдағы межелер айқындалды.

Шілде-қыркүйек аралығында қалада 367 іс-шара өткізіліп, оған 337 мыңнан астам адам қатысты. 376 тоннадан астам қоқыс жиналды, шамамен 600 гектар аумақ тазартылып, 912 ағаш пен бұта отырғызылды.

Сенбілік ұйымдастыруға баса назар аударылды. Тоқсан ішінде 128 сенбілік өтті, оның ішінде 4 жалпықалалық сенбілікке 40 мыңнан астам тұрғын мен ерікті қатысты. Бұл ауқымды іс-шараға 2 мыңнан астам арнайы техника жұмылдырылып, 20 мың текше метрден астам қоқыс шығарылды.

27 қыркүйекте мектептер мен балабақша ұжымдары, медициналық ұйымдар, бизнес өкілдері және қала тұрғындары қатысқан кең ауқымды жалпықалалық сенбілік өтті. Акцияға 4 мыңға жуық адам мен 143 арнайы техника тартылып, бір күнде 1,6 мың текше метрден астам қоқыс жиналып шығарылды.

Сонымен қатар қыркүйек айында 100 мың бұта отырғызу бойынша жұмыстар басталды. Бүгінде 4 мыңнан астам өсімдік егілді, шамамен 7 мың ойық дайындалды. Отырғызылған көшеттерді "Лукоморье" тәлімбағы жеткізсе, олардың сапасын Бас ботаникалық бақ мақұлдады.

Аудандық көрсеткіштер бойынша үздіктер қатарынан Алатау ауданы озық шықса, Медеу, Наурызбай және Түрксіб аудандары да жоғары нәтижесімен көзге түсті.

Дархан Сатыбалдының айтуынша, "Таза Қазақстан" бүгінде жай ғана экологиялық жоба емес, қала тұрғындарын ортақ іске жұмылдыратын қуатты қозғалысқа айналды. Әкім алдағы уақытта барлық ауданның қатысуымен экологиялық айлық өткізуді ұсынды.


"Қаланың тазалығы біздің мәдениетіміздің, болашаққа деген құрметіміздің айнасы. Ең бастысы, осы қарқынды бәсеңдетпей, тұрғындармен, кәсіпкерлермен, қоғамдық ұйымдармен бірге тізе қосып еңбек ету", – деді Алматы әкімі.
