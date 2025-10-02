#Қазақстан
Қоғам

Астанада заңсыз саудамен айналысқан азамат жауапкершілікке тартылды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2025 13:40 Фото: Zakon.kz
Астанада өтіп жатқан "Учаске" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында Сарайшық аудандық полиция қызметкерлері заңсыз сауда фактісін анықтады.

Тексеру барысында 37 жастағы қала тұрғыны дүкендердің бірінде шегілмейтін темекі өнімін заңсыз сатып жатқан жерінен ұсталды.

Аталған азамат ҚР ӘҚБтК-нің 196-бабы бойынша жауапқа тартылды. Соттың шешімімен оған айыппұл салынды.

Астана қалалық полиция департаменті азаматтарды қолданыстағы заңнаманы қатаң сақтауға және заңсыз кәсіпкерлікпен айналыспауға шақырады.

Заңсыз сауда – азаматтардың денсаулығына қауіп төндіріп қана қоймай, қоғамдық тәртіпке де кері әсерін тигізеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
