Астанада заңсыз саудамен айналысқан азамат жауапкершілікке тартылды
Фото: Zakon.kz
Астанада өтіп жатқан "Учаске" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында Сарайшық аудандық полиция қызметкерлері заңсыз сауда фактісін анықтады.
Тексеру барысында 37 жастағы қала тұрғыны дүкендердің бірінде шегілмейтін темекі өнімін заңсыз сатып жатқан жерінен ұсталды.
Аталған азамат ҚР ӘҚБтК-нің 196-бабы бойынша жауапқа тартылды. Соттың шешімімен оған айыппұл салынды.
Астана қалалық полиция департаменті азаматтарды қолданыстағы заңнаманы қатаң сақтауға және заңсыз кәсіпкерлікпен айналыспауға шақырады.
Заңсыз сауда – азаматтардың денсаулығына қауіп төндіріп қана қоймай, қоғамдық тәртіпке де кері әсерін тигізеді.
