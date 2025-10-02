#Қазақстан
Қоғам

Президент жасанды интеллект бойынша өткен халықаралық олимпиада жеңімпаздарымен әңгімелесті

Президент жасанды интеллект бойынша өткен халықаралық олимпиада жеңімпаздарымен әңгімелесті, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2025 20:38 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Бейжіңде жасанды интеллект бойынша өткен халықаралық олимпиада жеңімпаздарымен әңгімелесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық оқушылар 3 алтын, 1 күміс және 3 қола медаль жеңіп алған.

Биыл IOAI 60-тан аса елден келген 280-нен астам жас зерттеуші мен бағдарлама әзірлеушілерінің басын қосқан. 

Бейресми командалық есепте Қазақстан әлемде Қытай мен АҚШ сияқты елдерден озып, 4-орын иеленген.

Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа отандық AI жобалар таныстырылған еді.

Қазақстан және Мажарстан президенттері Alem.AI халықаралық жасанды интеллект орталығын аралап көрді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
