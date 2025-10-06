#Қазақстан
Қоғам

Автомобиль көлігі және көлік бақылауы комитетінің төрағасы қызметінен босатылды

2025 жылғы 6 қазанда Автомобиль көлігі және көлік бақылауы комитетінің төрағасы Алтай Әлі қызметінен босатылды., сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2025 12:47 Сурет: gov.kz
2025 жылғы 6 қазанда Автомобиль көлігі және көлік бақылауы комитетінің төрағасы Алтай Әлі қызметінен босатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ақпаратты Қазақстан Республикасы премьер-министрінің баспасөз қызметі таратты.

"Қазақстан Республикасының Көлік министрінің бұйрығымен Әлі Алтай Сембекұлы Автомобиль көлігі және көлік бақылауы комитетінің төрағасы қызметінен босатылды", – делінген хабарламада.

Алтай Әлі бұл лауазымды 2023 жылдың қараша айынан бері атқарып келген.

Айта кетейік, бұған дейін, 2025 жылдың тамыз айында, Көлік вице-министрінің пара алу күдігімен ұсталғаны туралы ақпарат тараған болатын. Ресми түрде аты-жөні аталмағанымен, осы оқиғадан кейін вице-министр Сатжан Аблалиев қызметінен босатылған еді.

