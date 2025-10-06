Олжас Бектенов Алматы тау бөктеріндегі заңсыз құрылысқа қатысты түсініктеме берді
Депутаттар, атап айтқанда, жыралар мен сайларды көміп, тегістеуге тыйым салу, олардың инвентаризациясын жүргізу, жер учаскелерін беру мен мақсатты пайдаланудың заңдылығын тексеру, сондай-ақ мемлекет меншігіне қайтару және рекреациялық аймақ мәртебесін қалпына келтіру шараларын қабылдауды ұсынған еді.
Премьер-министрдің айтуынша, Алматының таулы аймақтарындағы жер учаскелері бұған дейін Алматы облысының Қарасай және Талғар аудандарының әкімдіктері тарапынан берілген. Бұл аумақтар 1998–2014 жылдары Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарына сәйкес Алматы қаласының әкімшілік шекарасына енгізілген.
2021 жылдан бері таулы аймақта жаңа жер учаскелері берілмеген.
"Аталған 25 жер учаскесіне қатысты жер заңнамасын бұзу фактілері бойынша Алматы қаласының Жер ресурстарын басқару департаменті олардың заңдылығын анықтау және тиісті шаралар қабылдау үшін тексеру жұмыстарын жүргізуде", — деді премьер-министр Олжас Бектенов.
Сонымен қатар, премьер-министрдің айтуынша, қала құрылысын бақылау басқармасы заң бұзған тұлғаларға қатысты әкімшілік шаралар қабылдап, нұсқама беру, айыппұл салу және заңсыз нысандарды сүру туралы сотқа талап-арыз беру жұмыстарын атқарып жатыр.
Олжас Бектенов бірқатар нысандар бойынша да нақты мысалдар келтірді:
- "Beverly Hills" коттедж қалашығы 2021–2022 жылдары рұқсат құжаттары негізінде пайдалануға берілген;
- "Қолсай" ықшам ауданындағы 2428, 2428/1 үйлер бойынша рұқсаттар берілмеген, ал №362 учаскедегі нысан ішінара пайдалануға берілген;
- "Горный гигант" өндірістік кооперативінің №554 учаскесінде жобалық құжаттама жоқ, құрылысшыға әкімшілік шаралар қолданылған, тұрғын үйді сүру туралы сотқа талап-арыз берілген;
- "Горный гигант", 20А мекенжайындағы нысан бойынша 2021 жылы тұрғын үй кешенін салуға рұқсат берілген;
- "Prime Park" тұрғын үй кешенінде анықталған бұзушылықтар толығымен жойылған, нұсқама орындалған (техникалық сараптама жүргізіліп, оң қорытынды алынған, құрылыс-монтаж жұмыстарына хабарлама берілген);
- "Монблан" және "Швейцария" тұрғын үй кешендері бойынша құрылысшыға әкімшілік шаралар қолданылған, нысандарды сүру туралы сот шешімі орындалу үстінде, бақылау Алматы қаласы Әділет департаментінің қарауында.
Алматы қаласында тау жоталарын кесуге тыйым салуды қамтамасыз ету, сондай-ақ бұзылған беткейлер бар жер учаскелерін есепке алу және жер иелерін жауапкершілікке тарту туралы сұраққа қатысты премьер-министр Олжас Бектенов былай деп жауап берді:
2025 жылы Алматы қаласының Әділет департаментінде тау бөктеріндегі заңсыз салынған нысандарды бұзу бойынша 35 атқарушылық іс жүргізу өндірісінде болған, олардың 20-сы (57%) толық орындалған. Бірқатар нысандар толық немесе ішінара сүрілген.
Қазіргі таңда 15 атқарушылық іс қаралуда, оның екеуі бойынша борышкерлер заңбұзушылықты өз еркімен жоюы тиіс, ал 13-і бойынша мәжбүрлеп орындату шаралары қолданылуда.
Хатта сондай-ақ Алматының жоғарғы бөлігінде көпқабатты үйлер мен нүктелік құрылысқа (инфрақұрылымдық және туристік нысандардан басқа) мораторий енгізілгені айтылған.
"Осыған байланысты Алматы қаласының әкімдігі табиғатты қорғау шараларын күшейтуге, қала ортасының теңгерімді дамуына және таулы аймақтарды құрылыстан қорғауға бағытталған қаланың Бас жоспарына өзгерістер енгізу жұмыстарын бастады. Ұйымдастырушылық іс-шаралар жоспары бекітілді: жобаны әзірлеу – 2026 жылғы қаңтарға дейін, 2026 жылдың I тоқсанында халықпен қоғамдық талқылаулар өткізу, 2026 жылдың II тоқсанында Үкімет тарапынан бекіту жоспарланған"— деді премьер-министр Олжас Бектенов.
Сонымен қатар, депутаттық сауалда көрсетілген деректер бойынша қазіргі уақытта тексеру жүргізіліп жатыр. Тексеру нәтижелері бойынша Құрылыс және өнеркәсіп министрлігі қосымша ақпарат ұсынатын болады.