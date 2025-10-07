#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
545.67
636.41
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
545.67
636.41
6.57
Қоғам

Қаржы мониторингі агенттігі 24 млрд теңгенің заңсыз айналымын анықтады

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2025 15:15 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының орынбасары Қайрат Бижанов 7 қазан 2025 жылы Үкімет отырысында экономикадағы ең көлеңкелі секторларды атады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, 2025 жылдың басынан бері жалпы айналымы 24 млрд теңгені құраған 81 қолма-қол ақша шығару тобы әшкереленген.

"Қылмыстық кірістерді жылыстату схемаларына қатысқан 130 криптообмен пунктінің қызметі тоқтатылды. 16,7 млн USDT көлеміндегі виртуалды активтер тәркіленді. Сонымен қатар, көлеңкелі өндіріс аясында темекі мен алкоголь өнімдерін заңсыз дайындаған 18 жасырын цехтың қызметі жойылды. 12 млрд теңгенің вейпі айналымнан алынған, бұл заңсыз нарық ауқымын едәуір қысқартуға мүмкіндік берді. Сондай-ақ 17 млрд теңгенің мұнай өнімі заңсыз экспортталмақ болған кезде ұсталды", – деді Бижанов.

Сонымен қатар, агенттік 62 жасырын ойынхана мен 11 онлайн-казиноның қызметін тоқтатқан.

Бұған дейін Қайрат Бижанов азаматтарды заңсыз құмар ойындарға тартатын блогерлер туралы мәлімдеген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда банкомат арқылы ақша аудару қиындай түседі
15:39, Бүгін
Қазақстанда банкомат арқылы ақша аудару қиындай түседі
Қайрат Бижанов Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының орынбасары болып тағайындалды
12:11, 21 ақпан 2024
Қайрат Бижанов Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының орынбасары болып тағайындалды
Қаржы мониторингі агенттігі қазақстандықтарға үндеу жасады
14:39, 20 қаңтар 2023
Қаржы мониторингі агенттігі қазақстандықтарға үндеу жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: