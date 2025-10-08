#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
541.63
632.24
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
541.63
632.24
6.61
Қоғам

Алматының бет-бейнесі: қала басшысы тағы қандай уәде берді

Дархан Сатыбалды субұрқақтарды тексерді, демалыс, көңіл-көтеру , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 11:11 Сурет: Instagram/darkhan_satybaldy_official
Алматы әкімі Дархан Сатыбалды көшпелі кеңес өткізіп, Республика алаңындағы субұрқақтарды қайта жаңарту, қала орталығындағы жаңа саябақты абаттандыру және жерасты газ құбырын салу барысын тексерді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы әкім өзінің Instagram желісіндегі парақшасында жазды.

Оның айтуынша, субұрқақтар — Алматының сәулеттік мұрасының бір бөлігі. Біз олардың тарихи келбетін сақтай отырып, ішкі жүйесін толық жаңартып жатырмыз: заманауи сорғы және жарық жабдықтары орнатылып, суды хлорсыз тазалайтын автоматтандырылған басқару жүйесі енгізілген.

Сондай-ақ, қала басшысы Назарбаев даңғылының батыс жағында орналасқан жаңа саябақтың көркейтілуін назарына алғанын жеткізді.

Дархан Сатыбалды Тәттімбет — Луганский — Коккинаки — Қастеев — Бөгенбай батыр көшелері бойындағы жерасты газ құбырын жаңарту барысымен танысқанын да айтты. Жаңа құбыр желісі қаланың оңтүстік-шығыс бөлігіндегі бірнеше мың абонентті газбен тұрақты түрде қамтамасыз етеді.

Бұл ретте, әкім жұмыстардың қарқынын арттырып, барлығын қазан айының соңына дейін аяқтауды тапсырды.

"Әрбір нысан — Алматының инженерлік және қоғамдық инфрақұрылымын жаңғыртудың жүйелі бағдарламасының құрамдас бөлігі",- деп жазды ол.

Бұған дейін Қазақстанда 40 жылда алғаш рет маңызды арна тазартыла бастағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Дархан Сатыбалды: Мердігерлер мерзімді бұзса, Алматыдағы мемлекеттік тапсырыстардан шеттетіледі
09:51, 02 қазан 2025
Дархан Сатыбалды: Мердігерлер мерзімді бұзса, Алматыдағы мемлекеттік тапсырыстардан шеттетіледі
Алматыда метро құрылысына бақылау жүргізетін штаб құрылатын болды
10:11, 15 маусым 2025
Алматыда метро құрылысына бақылау жүргізетін штаб құрылатын болды
Жер қазу жұмыстарын аяқтап, жол сапасына бақылауды күшейту керек - Дархан Сатыбалды
15:12, 10 қыркүйек 2025
Жер қазу жұмыстарын аяқтап, жол сапасына бақылауды күшейту керек - Дархан Сатыбалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: