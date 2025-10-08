Алматының бет-бейнесі: қала басшысы тағы қандай уәде берді
Бұл туралы әкім өзінің Instagram желісіндегі парақшасында жазды.
Оның айтуынша, субұрқақтар — Алматының сәулеттік мұрасының бір бөлігі. Біз олардың тарихи келбетін сақтай отырып, ішкі жүйесін толық жаңартып жатырмыз: заманауи сорғы және жарық жабдықтары орнатылып, суды хлорсыз тазалайтын автоматтандырылған басқару жүйесі енгізілген.
Сондай-ақ, қала басшысы Назарбаев даңғылының батыс жағында орналасқан жаңа саябақтың көркейтілуін назарына алғанын жеткізді.
Дархан Сатыбалды Тәттімбет — Луганский — Коккинаки — Қастеев — Бөгенбай батыр көшелері бойындағы жерасты газ құбырын жаңарту барысымен танысқанын да айтты. Жаңа құбыр желісі қаланың оңтүстік-шығыс бөлігіндегі бірнеше мың абонентті газбен тұрақты түрде қамтамасыз етеді.
Бұл ретте, әкім жұмыстардың қарқынын арттырып, барлығын қазан айының соңына дейін аяқтауды тапсырды.
"Әрбір нысан — Алматының инженерлік және қоғамдық инфрақұрылымын жаңғыртудың жүйелі бағдарламасының құрамдас бөлігі",- деп жазды ол.
