#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
541.63
632.24
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
541.63
632.24
6.61
Қоғам

Су қайта оралады: Қазақстанда 40 жылда алғаш рет маңызды арна тазартыла бастады

ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігі ақпарат берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 09:51 Сурет: ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігі
Қазақстанда 40 жылдан бері алғаш рет Фурманов айналма каналы механикаландырылған түрде тазартылып жатыр. Бұл туралы Zakon.kz-ке ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.

Министрліктің мәліметінше, бүгінде ұзындығы 52 шақырымдық бөлік тазартылды. Аталған канал арқылы Шу өзенінің суы Түркістан облысының Созақ ауданына жеткізіледі.


"Фурманов айналма каналын тазалау жұмыстарына сегіз шынжыр табанды экскаватор мен екі тиегіш техника тартылған. Табиғатты қорғау мақсатындағы су жіберу кезеңіне дейін ұзындығы 70 шақырымнан асатын аумақты толық тазалау жоспарланып отыр", – делінген министрлік хабарламасында.

Фурманов айналма каналының өткізу қабілеті – секундына 45–50 текше метр, жалпы ұзындығы – 120 шақырым. Арна Жамбыл облысының Мойынқұм ауданындағы Қылышбай, Құмөзек, Қарабөгет және Сарыөзек ауылдарының маңынан өтеді.

Айта кетейік, биыл 10 қыркүйекте ведомство мамандары Солтүстік Арал теңізі күткеннен тез толып жатқанын хабарлаған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда 40 жыл ішінде алғаш рет негізгі су объектісін тазарту басталды
11:08, 26 маусым 2025
Қазақстанда 40 жыл ішінде алғаш рет негізгі су объектісін тазарту басталды
Қапшағай су қоймасы соңғы 10 жылда алғаш рет 100%-ға толды
11:25, 26 тамыз 2024
Қапшағай су қоймасы соңғы 10 жылда алғаш рет 100%-ға толды
Қызыл кітапқа енген сілеусін Шарын ұлттық паркінде соңғы екі жылда алғаш рет фототұзаққа ілікті
11:01, 11 мамыр 2023
Қызыл кітапқа енген сілеусін Шарын ұлттық паркінде соңғы екі жылда алғаш рет фототұзаққа ілікті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: