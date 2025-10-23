Шүлбі су қоймасынан миллиардтаған текше метр су жіберілді: себебі аталды
Министрліктің мәліметінше, суды ағызудың басты себебі – экологиялық мақсаттар.
"Биыл экологиялық мақсаттағы су жіберулер аясында Шығыс Қазақстан облысындағы Шүлбі су қоймасынан Ертіс өзеніне шамамен 6,32 млрд текше метр су жіберілді.
Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов 2025 жылдың тоғыз айының қорытындысы бойынша Ертіс бассейндік инспекциясының есебін тыңдады.
Жалпы, экологиялық су жіберулер нәтижесінде Павлодар облысында шамамен 305 мың гектар жер суғарылды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 27,5 мың гектарға көп", – делінген министрліктің баспасөз қызметі таратқан хабарламада.
Ведомствоның дерегінше, биыл Ертіс бассейндік инспекциясының мамандары су заңнамасының сақталуын тексеру мақсатында 58 тексеріс жүргізіп, 25 млн теңге көлемінде 52 айыппұл салған.
2025–2027 жылдарға арналған өзендер мен көлдерді сауықтыру жөніндегі жол картасы аясында Абай облысында Кіндікті және Көкпекті өзендерінің жалпы ұзындығы 15 шақырымдық учаскелері тазартылған.
"Экологиялық су жіберулер жыл сайын экожүйелер мен биологиялық әртүрлілікті сақтау, сондай-ақ су нысандарын ластанудан және сарқылудан қорғау мақсатында жүзеге асырылады. Бұдан бөлек, су жіберу арқылы шалғын мен табиғи жайылымдар суғарылады, бұл мал шаруашылығына жем-шөп базасын қамтамасыз етіп, ауыл шаруашылығын дамытуға ықпал етеді", – деді Ертіс бассейндік инспекциясының басшысы Медет Жәдігерұлы.
2025 жылғы 22 қазанда Ертіс бассейні аумағындағы су қорғау аймақтарында және белдеулерінде өз бетінше салынған 13 нысанның бұзылатыны белгілі болды.