#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Қоғам

Су нысандарына өту үшін ақы алу заңды ма

Капчагайское водохранилище, Капчагай, база отдыха на Капчагайском водохранилище, базы отдыха на Капчагае, пляж, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.11.2025 14:26 Фото: Zakon.kz
ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігі 2025 жылғы 24 қарашада Су нысандарына кіру үшін төлем алу қаншалықты заңды екені жайлы мәлімет таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство әрбір азамат су айдындарын демалу, серуендеу, шомылу немесе әуесқой балық аулау үшін еркін пайдалана алатындығын атап өтті. Бұл – оның ортақ су пайдалану құқығы және ол әр адамға туғаннан беріледі.

"Егер заңда нақты көрсетілмесе, онда қоршау, шлагбаум немесе "өтуге тыйым салынады" деген белгі қойып, азаматтардың жағалауға өтуіне ешкім кедергі жасай алмайды. Мемлекет тек ерекше жағдайларда ғана жағалауға кіруді уақытша шектеуі мүмкін. Мысалы, халық денсаулығын қорғау және қауіпсіздік мақсатында, табиғатты сақтау үшін немесе су аз жылдары. Бірақ мұндай ақпарат міндетті түрде БАҚ арқылы, мемлекеттік органдардың сайттарында жариялануы тиіс және жағалаудағы арнайы белгілер арқылы көрсетіледі",- делінген ақпаратта.

Заң су қорғау аймақтарында күрделі ғимараттар мен құрылысжайлар салмай, балалар ойын және спорт алаңдары, жағажайлар, аквапарктер және басқа да демалыс орындарын орнатып, пайдалануға мүмкіндік береді.

Кәсіпкер өзіне берілген учаскені қоршауға құқылы, алайда қоршау азаматтардың су айдынына еркін өтуін шектемеуі тиіс.

Егер су айдыны қоршалып, жағалауға өту мүмкін болмаса, жер пайдаланушы азаматтардың еркін өтуін қамтамасыз етуге міндетті.

"Ақы тек жағажай немесе демалыс аймағы көрсететін қызмет үшін ғана алынуы мүмкін. Ал су жағасына өту үшін ақы алу – заңсыз. Су айдындарының маңында көлік жууға, жанармай немесе химиялық заттарды сақтауға, сондай-ақ қоршаған ортаны ластайтын кез келген әрекетке тыйым салынатынын еске сақтаған дұрыс.⁠Ортақ су айдындары барлығына қолжетімді болуы керек. Өз құқықтарыңызды біліп, оны пайдаланыңыздар!",- деп ескертті министрлік.

Бұған дейін Қазақстан құрамасының ескек есу бойынша Азия марафонында керемет өнер көрсеткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Су тасқыны - 2025: Еліміздің су қоймаларындағы жағдай қандай
16:52, 13 сәуір 2025
Су тасқыны - 2025: Еліміздің су қоймаларындағы жағдай қандай
Шүлбі су қоймасынан миллиардтаған текше метр су жіберілді: себебі аталды
09:31, 23 қазан 2025
Шүлбі су қоймасынан миллиардтаған текше метр су жіберілді: себебі аталды
Солтүстік Арал теңізінде су көлемі артты
10:29, 24 маусым 2024
Солтүстік Арал теңізінде су көлемі артты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: