Қазақстан құрамасы ескек есу бойынша Азия марафонында керемет өнер көрсетті
23 қарашада Гонконгте байдарка мен каноэ бойынша өткен Азия марафонында Қазақстан бес алтын медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Үш күнге созылған марафонда Қазақстан құрамасының спортшылары бес алтын, бір күміс және екі қола медаль еншіледі.
Нәтижелер төмендегідей:
- Татьяна Токарницкая (байдарка): 3400 м – 1-орын, 20 км – 1-орын, 500 м – 1-орын, 200 м – 1-орын;
- Тимофей Емельянов (каноэ): 3400 м – 2-орын, 16 км 800 м – 1-орын, 500 м – 3-орын, 200 м – 3-орын.
Биылғы марафонға Азияның 13 елінен шамамен 250 спортшы қатысты.
