Павлодар облысында тасжолда болған жантүршігерлік апаттан екі адам қаза тапты
Сурет: видео скрині
Павлодар облысында жүргізуші мен жолаушы қаза тапқан жол апаты бойынша қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Полиция мәліметінше, жол апаты 11 қазанда Омбы – Майқапшағай тасжолында, Қызылқоғам ауылынан шамамен үш шақырым жерде болған.
Ауа райының қолайсыздығына байланысты ВАЗ-2110 автокөлігінің жүргізушісі рөлге ие бола алмай, қарсы бағытқа шығып, жүк көлігімен соқтығысқан.
Қазір оқиғаның себептері мен мән-жайы анықталып жатыр.
Полиция департаменті ауа райы қолайсыз кезде жол ережесін және жылдамдық режимін қатаң сақтаудың маңызын еске салды.
