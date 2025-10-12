#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
539.06
623.75
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
539.06
623.75
6.63
Қоғам

Павлодар облысында тасжолда болған жантүршігерлік апаттан екі адам қаза тапты

Павлодар облысында тасжолда болған жантүршігерлік апаттан екі адам қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2025 11:19 Сурет: видео скрині
Павлодар облысында жүргізуші мен жолаушы қаза тапқан жол апаты бойынша қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полиция мәліметінше, жол апаты 11 қазанда Омбы – Майқапшағай тасжолында, Қызылқоғам ауылынан шамамен үш шақырым жерде болған.

Ауа райының қолайсыздығына байланысты ВАЗ-2110 автокөлігінің жүргізушісі рөлге ие бола алмай, қарсы бағытқа шығып, жүк көлігімен соқтығысқан.

Қазір оқиғаның себептері мен мән-жайы анықталып жатыр.

Полиция департаменті ауа райы қолайсыз кезде жол ережесін және жылдамдық режимін қатаң сақтаудың маңызын еске салды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Мысырда қаза тапқан қатарлық дипломаттар туралы мәліметтер жарияланды
12:10, Бүгін
Мысырда қаза тапқан қатарлық дипломаттар туралы мәліметтер жарияланды
Ақтөбе облысында тас жолда болған жол апатынан үш адам қаза тапты
16:58, 31 қазан 2022
Ақтөбе облысында тас жолда болған жол апатынан үш адам қаза тапты
Балқаш маңындағы тасжолда болған жантүршігерлік жол апатынан жеті адам қаза тапты
10:04, 06 шілде 2025
Балқаш маңындағы тасжолда болған жантүршігерлік жол апатынан жеті адам қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: