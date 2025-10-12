Қарағандыдағы көпқабатты үйден 33 адам эвакуацияланды
Сурет: Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі
Құтқарушылар Қарағандыда өртеніп жатқан көпқабатты тұрғын үйден 33 адамды эвакуациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Өрт Анжерская көшесіндегі тоғыз қабатты тұрғын үйдің бірінші қабатында болған.
Өрт сөндірушілер келген кезде пәтер қатты түтінге толып, жалынның жоғарғы қабаттарға тарау қаупі болған.
"Өрт сөндірушілердің жедел және үйлесімді әрекетінің арқасында түтін басқан подъезден 8 адам, соның ішінде екі бала құтқарылды, сондай-ақ 25 адам (оның ішінде 7 бала) эвакуацияланды", - деп хабарлады Төтенше жағдайлар министрлігі 2025 жылғы 12 қазанда.
Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
