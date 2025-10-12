#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері






Қоғам

Қар, жаңбыр және жел: Астана, Алматы және Шымкенттегі алдағы күндерге ауа райы болжамы

Қар, жаңбыр және жел: Астана, Алматы және Шымкенттегі алдағы күндерге ауа райы болжамы, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2025 17:21 Сурет: pixabay
"Қазгидромет" Zakon.kz сайтына 12-14 қазан аралығындағы еліміздің мегаполистеріндегі — Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

12 қазан: ауыспалы бұлтты, түнде және таңертең аздаған жауын-шашын (жаңбыр, қар). Жел солтүстік-шығыстан, шығыстан соғады, жылдамдығы 9-14 м/с, күндіз екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 0…+2°C, күндіз +3…+5°C.

13 қазан: ауыспалы бұлтты, түнде аздап қар жауады. Жел солтүстік-шығыстан, шығыстан 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде –3…–5°C, күндіз +3…+5°C.

14 қазан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан, шығыстан 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде –3…–5°C, күндіз +3…+5°C.

Алматы

12 қазан: ауыспалы бұлтты, кешке қарай аздап жаңбыр жауады. Жел оңтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде +6…+8°C, күндіз +21…+23°C.

13 қазан: ауыспалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауады. Жел солтүстік-шығыстан, шығыстан 3–8 м/с, екпіні 13 м/с дейін. Ауа температурасы түнде +8…+10°C, күндіз +22…+24°C.

14 қазан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан, шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +5…+7°C, күндіз +18…+20°C.

Шымкент

12 қазан: ауыспалы бұлтты, күндіз жаңбыр жауады. Жел оңтүстік-батыстан 8–13 м/с, күндіз екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +12…+14°C, күндіз +21…+23°C.

13 қазан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан оңтүстік-шығысқа ауысады, 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +8…+10°C, күндіз +22…+24°C.

14 қазан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан оңтүстік-шығысқа ауысады, 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +8…+10°C, күндіз +24…+26°C.

Айдос Қали
