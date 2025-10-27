Астана, Алматы және Шымкент: 28–30 қазанға арналған ауа райы болжамы
Астанадағы ауа райы болжамы
28 қазан: ала-құла бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Шығыстан соғатын жел 5-10 м/с. Түнгі ауа температурасы: -5…-7°C, күндізгі: +9…+11°C.
29 қазан: ала-құла бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан және оңтүстіктен соғатын жел 3-8 м/с. Түнгі температура: -1…-3°C, күндізгі: +12…+14°C.
30 қазан: ала-құла бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстіктен соғатын жел 7-12 м/с. Түнгі температура: 0…2°C, күндізгі: +13…+15°C.
Алматыдағы ауа райы болжамы
28 қазан: ала-құла бұлтты, күндіз жаңбыр. Солтүстік-батыстан жел соғады, 3-8 м/с. Түнгі ауа температурасы: +7…+9°C, күндізгі: +16…+18°C.
29 қазан: ала-құла бұлтты, жаңбыр. Солтүстік-шығыстан жел 3-8 м/с, кейде 13 м/с порывтары бар. Түнгі температура: +8…+10°C, күндізгі: +15…+17°C.
30 қазан: ала-құла бұлтты, түнде жаңбыр. Солтүстік-шығыстан жел 3-8 м/с, кейде 13 м/с порывтары бар. Түнгі температура: +6…+8°C, күндізгі: +15…+17°C.
Шымкенттегі ауа райы болжамы
28 қазан: ала-құла бұлтты, күндіз жаңбыр. Оңтүстік-шығыстан жел 8-13 м/с. Түнгі температура: +8…+10°C, күндізгі: +21…+23°C.
29 қазан: ала-құла бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан жел 8-13 м/с. Түнгі температура: +9…+11°C, күндізгі: +22…+24°C.
30 қазан: ала-құла бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан жел 8-13 м/с. Түнгі температура: +8…+10°C, күндізгі: +24…+26°C.
Еске салайық, синоптиктер бұрын Астана мен тағы үш қала тұрғындарына ескерту жасаған еді.