#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Қоғам

Астана, Алматы және Шымкент: 28–30 қазанға арналған ауа райы болжамы

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2025 14:04 Фото: unsplash
"Қазгидромет" Zakon.kz порталына 28–30 қазан 2025 жылға Қазақстанның мегаполистері – Астана, Алматы және Шымкенттегі ауа райы болжамын ұсынды.

Астанадағы ауа райы болжамы

28 қазан: ала-құла бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Шығыстан соғатын жел 5-10 м/с. Түнгі ауа температурасы: -5…-7°C, күндізгі: +9…+11°C.

29 қазан: ала-құла бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан және оңтүстіктен соғатын жел 3-8 м/с. Түнгі температура: -1…-3°C, күндізгі: +12…+14°C.

30 қазан: ала-құла бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстіктен соғатын жел 7-12 м/с. Түнгі температура: 0…2°C, күндізгі: +13…+15°C.

Алматыдағы ауа райы болжамы

28 қазан: ала-құла бұлтты, күндіз жаңбыр. Солтүстік-батыстан жел соғады, 3-8 м/с. Түнгі ауа температурасы: +7…+9°C, күндізгі: +16…+18°C.

29 қазан: ала-құла бұлтты, жаңбыр. Солтүстік-шығыстан жел 3-8 м/с, кейде 13 м/с порывтары бар. Түнгі температура: +8…+10°C, күндізгі: +15…+17°C.

30 қазан: ала-құла бұлтты, түнде жаңбыр. Солтүстік-шығыстан жел 3-8 м/с, кейде 13 м/с порывтары бар. Түнгі температура: +6…+8°C, күндізгі: +15…+17°C.

Шымкенттегі ауа райы болжамы

28 қазан: ала-құла бұлтты, күндіз жаңбыр. Оңтүстік-шығыстан жел 8-13 м/с. Түнгі температура: +8…+10°C, күндізгі: +21…+23°C.

29 қазан: ала-құла бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан жел 8-13 м/с. Түнгі температура: +9…+11°C, күндізгі: +22…+24°C.

30 қазан: ала-құла бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан жел 8-13 м/с. Түнгі температура: +8…+10°C, күндізгі: +24…+26°C.

Еске салайық, синоптиктер бұрын Астана мен тағы үш қала тұрғындарына ескерту жасаған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана, Алматы және Шымкент: Үш күнге арналған ауа райы болжамы
15:55, 04 сәуір 2025
Астана, Алматы және Шымкент: Үш күнге арналған ауа райы болжамы
Астана, Алматы және Шымкент: алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
12:42, 03 наурыз 2024
Астана, Алматы және Шымкент: алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
28 қазанға арналған ауа райы болжамы жарияланды
16:14, 27 қазан 2022
28 қазанға арналған ауа райы болжамы жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: