4–6 қаңтарға арналған Астана, Алматы және Шымкент бойынша жаңартылған ауа райы болжамы
Болжамға сәйкес, Астанада боран соғып, ауа температурасы −14 градусқа дейін төмендейді. Ал Алматы мен Шымкентте жаңбыр мен қар жауып, ауа температурасы +5 градусқа дейін жылынады.
Астана қаласы бойынша ауа райы болжамы
4 қаңтар: бұлтты, қар жауады, жаяу бұрқасын, көктайғақ. Түнде және таңертең тұман. Жел солтүстік-шығыстан, солтүстіктен секундына 9–14 метр. Ауа температурасы түнде және күндіз −6…−8°.
5 қаңтар: құбылмалы бұлтты, түнде қар, боран. Жел оңтүстік-батыстан секундына 9–14 метр, екпіні 15–20 метрге дейін. Ауа температурасы түнде −12…−14°, күндіз −7…−9°.
6 қаңтар: құбылмалы бұлтты, таңертең және күндіз қар, боран. Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ауысады, секундына 9–14 метр, екпіні 15–20 метр. Ауа температурасы түнде −8…−10°, күндіз −5…−7°.
Алматы қаласы бойынша ауа райы болжамы
4 қаңтар: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақытта тұман. Жел оңтүстік-батыстан секундына 2–7 метр. Ауа температурасы түнде 0…+2°, күндіз +3…+5°.
5 қаңтар: құбылмалы бұлтты, түнде және таңертең жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ. Кей уақытта тұман. Жел солтүстік-батыстан секундына 2–7 метр. Ауа температурасы түнде −1…−3°, күндіз 0…+2°.
6 қаңтар: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Жел солтүстік-шығыстан секундына 2–7 метр. Ауа температурасы түнде −3…−5°, күндіз 0…+2°.
Шымкент қаласы бойынша ауа райы болжамы
4 қаңтар: құбылмалы бұлтты, кей уақытта жауын-шашын (жаңбыр, қар), тұман, көктайғақ. Жел солтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа ауысады, секундына 7–12 метр. Ауа температурасы түнде 0…+2°, күндіз +1…+3°.
5 қаңтар: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Жел солтүстік-батыстан секундына 8–13 метр. Ауа температурасы түнде 0…+2°, күндіз 0…+2°.
6 қаңтар: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Жел солтүстік-батыстан секундына 8–13 метр. Ауа температурасы түнде −3…−5°, күндіз +2…+4°.
Бұған дейін 2026 жылғы 3–5 қаңтар аралығында Қазақстан аумағына жаңа циклон келіп, ауа райы күрт өзгеретіні хабарланған еді.