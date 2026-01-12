#Халық заңгері
Қоғам

Астана, Алматы, Шымкент: алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы

Қар, қыс, Астана, Алматы, Шымкент, ауа райы болжамы, 13 қаңтар, 14 қаңтар, 15 қаңтар, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 17:34 Сурет: unsplash
"Қазгидромет" РМК синоптиктері Қазақстанның үш ірі қаласы бойынша 2026 жылғы 13-15 қаңтар аралығына арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаңтар айының ортасындағы температура деңгейі әртүрлі болады. Астанада -28°С-ге дейін қатты аяз болса, ал Шымкентте сынап бағаны +14°С-ге дейін көтеріледі деп күтіледі. Алматыда қар жауып, қысқы мезгілге сай табиғи көрініс белең алады. Алайда қатты аяз болмайды: -3°С.

Астана

  • 13 қаңтар: аспан бұлтты, түннің бірінші жартысында аздап қар жауады. Кейде тұман, жолдарда көктайғақ болады. Түнде соққан желдің екпіні секундына 14 метрге дейін көтеріледі. Ауа температурасы түнде және күндіз:-14...-16°С.
  • 14 қаңтар: аспан бұлтты, аздап қар жауады,боран соғады. Соққан желдің екпіні секундына 9-14 метрді құрайды. Ауа температурасы түнде: -26...-28°С, күндіз: -20...-22°С.
  • 15 қаңтар: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: -26...-28°С, күндіз: -18...-20°С.

Алматы

  • 13 қаңтар: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман түседі. Ақырын жел соғуы мүмкін. Ауа температурасы түнде: 0...-2°С, күндіз: +6...+8°С.
  • 14 қаңтар: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман түседі. Ауа температурасы түнде: -1...+1°С, күндіз: +3...+5°С.
  • 15 қаңтар: аспан бұлтты, кешке жауын-шашын (жаңбыр, қар), түнде тұман болады. Ауа температурасы түнде: -1...-3°С, күндіз +1...+3°С.

Шымкент

  • 13 қаңтар: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман түседі. Соққан желдің екпіні секундына 5-10 метрді құрайды. Ауа температурасы түнде: +1...+3°С, күндіз: +12...+14°С.
  • 14 қаңтар: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: 0...+2°С, күндіз: +12...+14°С.
  • 15 қаңтар: аспан бұлтты, аздап жаңбыр жауады. Желдің екпіні секундына 15-20 метрді құрайды. Ауа температурасы түнде: +3...+5°С, күндіз: +8...+10°С.

Бұған дейін метеорологтар Қазақстанда қыс мезгілі әлі де өз қаһарына мінетінін ескерткен болатын. 2026 жылғы 13-15 қаңтарға арналған ауа райы болжамына сәйкес, елімізде -38°С-ге дейін аяз болады.

 

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
