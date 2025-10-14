1,5 млн теңгеге дейінгі грант: қанша қазақстандық өз ісін бастауға қаржы алды
Ведомствоның дерегінше, биыл 269,1 мың адам белсенді жұмыспен қамту шараларымен қамтылып, 607,3 мың қазақстандық тұрақты жұмысқа орналасқан.
Соның ішінде 153,6 мың адам субсидияланатын жұмыс орындарына орналастырылған.
Атап айтқанда:
- әлеуметтік жұмыс орындарына – 12,7 мың адам;
- жастар практикасына – 21,5 мың адам;
- қоғамдық жұмыстарға – 96,6 мың адам;
- "Күміс жас" жобасы аясында – 17 мың адам;
- "Бірінші жұмыс орны" бағдарламасы бойынша – 5,6 мың адам;
- "Ұрпақтар келісімі" жобасы арқылы – 241 адам еңбекке тартылған.
Сонымен қатар, еңбек нарығында сұранысқа ие дағдылар бойынша 53 мың жұмыссыз онлайн-оқудан өткен, олардың 49,1 мыңы курсты аяқтап, сертификат алған.
"Бастау Бизнес" жобасы аясында 45,6 мың адам кәсіпкерлік негіздерін меңгерсе, олардың 25,9 мыңы оқуды аяқтаған. Ал жұмыс берушілердің сұранысы бойынша 8 075 адам кәсіби оқудан өтіп, оның 1 065-і тұрақты жұмысқа орналасқан.
Бұдан бөлек, 304,3 мың азамат карьералық орталықтарда кәсіби бағдар мен кеңес алған.
Министрліктің мәліметінше, еңбекке орналасқан азаматтар үшін міндетті зейнетақы жарналарының төленуі олардың жұмыспен қамтылғанын растайды.
2025 жылғы 1 қазанға дейін жұмыспен қамтылғандардың құрылымы төмендегідей:
- белсенді жұмыспен қамту шаралары арқылы – 153,6 мың адам;
- Электрондық еңбек биржасы арқылы – 142 мың адам;
- Мемлекет басшысының "10 мың тұрғынға 100 жұмыс орны" бастамасы аясында – 283 мың адам;
- орталық мемлекеттік органдардың жобалары бойынша – 28,7 мың адам.
Сонымен қатар, әлеуметтік осал топтағы азаматтардың жаңа бизнес-идеяларын жүзеге асыру үшін биыл 400 АЕК-ке дейінгі (1 572 800 теңге) көлемде 9 мың грант бөлу көзделген.
2025 жылғы 1 қазанға дейін республика бойынша 8 964 грант берілген.