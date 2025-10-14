#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
538.63
622.23
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
538.63
622.23
6.71
Қоғам

"Батыс Еуропа – Батыс Қытай" автожолында 66 келі марихуана тәркіленді

&quot;Батыс Еуропа – Батыс Қытай&quot; автожолында 66 келі марихуана тәркіленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2025 17:20 Сурет: polisia.kz
Жамбыл облысында полицейлер 66 келі марихуана тасымалдау әрекетін тоқтатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қарасора-2025" жедел алдын алу іс-шарасы аясында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы және патрульдік полиция қызметкерлері Батыс Еуропа – Батыс Қытай автожолының 583-шақырымында Audi 100 автокөлігін тоқтатты. Көлікте көрші облыстардың екі тұрғыны – жүргізуші мен жолаушы болған.

"Қызметтік ит Баронның көмегімен көлікті тексеру кезінде артқы орындықтан 3 қап, ал жүк салғыштан ерекше иісі бар өсімдік тектес зат салынған 9 қап табылды. Сараптама нәтижесінде алынған заттың жалпы салмағы 66 келі болатын кептірілген марихуана есірткі заты екені анықталды", - деп хабарлады полиция.

Есірткі құралдарын, психотроптық заттарды, олардың аналогтарын аса ірі мөлшерде заңсыз сатып алу, сақтау, тасымалдау, жөнелту немесе сату дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.

Күдікті ер адамдар уақытша ұстау изоляторына қамалды. Күдіктіні полиция және облыстық прокуратураның бірлесуімен қолға түсірді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Интим суреттер мен видео: Жетісу облысында тұрғыннан ақша бопсалаған күдікті ұсталды
17:46, Бүгін
Интим суреттер мен видео: Жетісу облысында тұрғыннан ақша бопсалаған күдікті ұсталды
Жамбыл облысында 200 келіден астам марихуана тәркіленді
17:11, 26 тамыз 2025
Жамбыл облысында 200 келіден астам марихуана тәркіленді
Екі қызылордалықтан марихуана мен гашиш тәркіленді
09:29, 16 қараша 2022
Екі қызылордалықтан марихуана мен гашиш тәркіленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: