Мәжілісте Жұлдыз Сүлейменованың орнына кім депутат болатыны белгілі болды
Сурет: Amanat партиясы
Қазақстан Парламенті Мәжілісінде Amanat партиясынан жаңа депутат мандат алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұрын Жұлдыз Сүлейменоваға тиесілі болған бос депутаттық мандат Әбутәліп Мүтәліге берілді. Партияның Саяси кеңесі бюросының тиісті қаулысы Орталық сайлау комиссиясына жолданған.
Партия мәліметінше, Әбутәліп Мүтәлі — Президенттік жастар кадр резервінің мүшесі және "Болашақ" бағдарламасының түлегі. Ол цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект саласының маманы ретінде танымал.
Сондай-ақ партия өкілдері Мүтәлидің тағайындалуы Amanat партиясының жас кәсіби мамандарды қолдау және елдегі цифрлық трансформацияны дамыту бағытын айқындайтынын атап өтті.
