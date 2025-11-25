#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Саясат

Тасмағамбетовтың орнына ҰҚШҰ-ның жаңа бас хатшысы кім болатыны анықталды

2026 жылғы 1 қаңтардан бастап Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының (ҰҚШҰ) жаңа бас хатшысы тағайындалады, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 25.11.2025 15:04 Сурет: ҰШҚҰ
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының (ҰҚШҰ) жаңа бас хатшысы тағайындалады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресей президентінің көмекшісі Юрий Ушаковтың брифингте айтуынша, Иманғали Тасмағамбетовтың орнына Қырғызстан өкілі Таалатбек Масадыков келеді.

"(27 қарашада Бішкекте өтетін Ұжымдық қауіпсіздік кеңесі сессиясына. – Ред.) ҰҚШҰ-ның бас хатшысы, Қазақстан өкілі Тасмағамбетов, әрине, қатысады. Ол 1 қаңтардан бастап бұл қызметтен кетеді. Оның орнына хатшылықты Қырғызстан өкілі, қазіргі уақытта ҰҚШҰ бас хатшысының орынбасары болып табылатын мырза Масадыков басқаратыны анықталды", – деп ТАСС Ушаковтың сөзін келтіреді.

Жоспар бойынша, Иманғали Тасмағамбетов саммитте "Халықаралық және өңірлік қауіпсіздіктің өзекті мәселелері және ҰҚШҰ-ның сессияаралық кезеңдегі негізгі жұмыстары жөнінде" баяндама жасайды.

Ушаковтың айтуынша, барлық рәсімдер аяқталғаннан кейін саммитте "қызметінен кетіп жатқан ҰҚШҰ бас хатшысы Тасмағамбетовты ҰҚШҰ-ның бірінші дәрежелі Құрмет белгісімен марапаттау рәсімі өтеді, бұл үшін тиісті шешім қабылданған".

Иманғали Тасмағамбетов 2023 жылғы 1 қаңтардан бері ҰҚШҰ-ның бас хатшысы қызметін атқарып келеді.

Айта кетейік, Бішкектегі ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің отырысына Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуы жоспарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тасмағамбетов пен Қошанов ҰҚШҰ форматындағы ынтымақтастықты кеңейту мәселелерін талқылады
19:21, 06 наурыз 2024
Тасмағамбетов пен Қошанов ҰҚШҰ форматындағы ынтымақтастықты кеңейту мәселелерін талқылады
ҰҚШҰ Бас хатшысы Иманғали Тасмағамбетов Бішкекке келіп-жетті
18:29, 10 наурыз 2023
ҰҚШҰ Бас хатшысы Иманғали Тасмағамбетов Бішкекке келіп-жетті
Иманғали Тасмағамбетов Сергей Шойгумен кездесті
21:40, 20 ақпан 2023
Иманғали Тасмағамбетов Сергей Шойгумен кездесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: