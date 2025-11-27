ҰҚШҰ жаңа бас хатшы тағайындады және қауіпсіздік декларациясын қабылдады
Ақорда баспасөз қызметінің мәліметінше, Қазақстан, Беларусь, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан басшылары ҰҚШҰ қатысушы елдерінің ұжымдық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты өзекті мәселелерді қарастырып, 2025 жылғы негізгі бағыттардың іске асырылуының қорытындыларын шығарды және алдағы кезеңге арналған басымдықтарды анықтады.
Президенттер ҰҚШҰ Бас хатшысы лауазымындағы қызметін аяқтап жатқан Иманғали Тасмағамбетовке алғыс айтты.
Жиын барысында 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап ҰҚШҰ Бас хатшысы қызметіне үш жыл мерзімге Қырғыз Республикасының өкілі Таалатбек Масадыковты тағайындау туралы шешім бекітілді.
Отырыс қорытындысы бойынша Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің декларациясы қабылданды. Сондай-ақ Ұйымға мүше мемлекеттердің мүддесіне сай ұжымдық қауіпсіздік жүйесін жан-жақты жетілдіруге бағытталған бірқатар құжатқа қол қойылды.