#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Саясат

ҰҚШҰ жаңа бас хатшы тағайындады және қауіпсіздік декларациясын қабылдады

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының (ҰҚШҰ) Кеңесінің кеңейтілген құрамдағы отырысына, ресми делегациялар мүшелері қатысуымен қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 27.11.2025 13:12 Сурет: akorda.kz
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының (ҰҚШҰ) Кеңесінің кеңейтілген құрамдағы отырысына, ресми делегациялар мүшелері қатысуымен қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда баспасөз қызметінің мәліметінше, Қазақстан, Беларусь, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан басшылары ҰҚШҰ қатысушы елдерінің ұжымдық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты өзекті мәселелерді қарастырып, 2025 жылғы негізгі бағыттардың іске асырылуының қорытындыларын шығарды және алдағы кезеңге арналған басымдықтарды анықтады.

Президенттер ҰҚШҰ Бас хатшысы лауазымындағы қызметін аяқтап жатқан Иманғали Тасмағамбетовке алғыс айтты.

Жиын барысында 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап ҰҚШҰ Бас хатшысы қызметіне үш жыл мерзімге Қырғыз Республикасының өкілі Таалатбек Масадыковты тағайындау туралы шешім бекітілді.

Отырыс қорытындысы бойынша Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің декларациясы қабылданды. Сондай-ақ Ұйымға мүше мемлекеттердің мүддесіне сай ұжымдық қауіпсіздік жүйесін жан-жақты жетілдіруге бағытталған бірқатар құжатқа қол қойылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстан Президенті Касым-Жомарт Тоқаев ШЫҰ Қауіпсіздік Кеңесінің отырысына қатысты
12:27, Бүгін
Қазақстан Президенті Касым-Жомарт Тоқаев ШЫҰ Қауіпсіздік Кеңесінің отырысына қатысты
Тоқаев: Қазақстан ҰҚШҰ қызметі бойынша бірқатар басым бағытты ұсынды
19:32, 23 қараша 2023
Тоқаев: Қазақстан ҰҚШҰ қызметі бойынша бірқатар басым бағытты ұсынды
Тоқаев ҰҚШҰ-ға мүше елдер парламенттері палаталарының спикерлерімен не талқылады
13:04, 03 маусым 2024
Тоқаев ҰҚШҰ-ға мүше елдер парламенттері палаталарының спикерлерімен не талқылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: