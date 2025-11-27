Қазақстан Президенті Касым-Жомарт Тоқаев ШЫҰ Қауіпсіздік Кеңесінің отырысына қатысты
Саммитке Қырғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаров, Беларусь Республикасының Президенті Александр Лукашенко, Ресей Федерациясының Президенті Владимир Путин, Тәжікстан Республикасының Президенті Эмомали Рахмон қатысты.
Мемлекеттер басшылары халықаралық және өңірлік қауіпсіздіктің өзекті мәселелері жөнінде пікір алмасты.
Бұрын Ақорда баспасөз қызметі ҰҚШҰ саммитінің қатысушыларының бірлескен фотосын жариялаған еді.
Сурет: akorda.kz
Біз бұған дейін хабарлағанымыздай, 27 қарашада Бішкекте ҰҚШҰ Шетел істер министрлері кеңесі (ШІМК), ҰҚШҰ Қорғаныс министрлері кеңесі (ҚМК) және ҰҚШҰ Қауіпсіздік Кеңестері хатшылары комитетінің (ҚКХК) бірлескен отырысы, сондай-ақ ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің (ҮҚК) сессиясы өтеді. Іс-шараларға қатысушылар заңсыз есірткі айналымы мен заңсыз миграцияға қарсы іс-қимыл саласындағы ынтымақтастықты күшейту секілді өзекті мәселелерді талқылайды.