#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Оқиғалар

ҰҚШҰ күштері Қазақстанға келеді

ҰҚШҰ, күштер, Қазақстан, оқу-жаттығу, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 17:18 Сурет: akorda.kz
Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының (ҰҚШҰ) оқу-жаттығулары 2026 жылы ұйымға мүше бірнеше елдерде, соның ішінде Қазақстанда да өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ҰҚШҰ Біріккен штаб бастығы, генерал-полковник Андрей Сердюков арнайы брифингте мәлімдеді. Оның айтуынша, 2026 жылы бірлескен және шұғыл даярлық бойынша 60 іс-шара, оның ішінде сегіз командалық-штабтық және арнайы оқу-жаттығуларды өткізу жоспарланып отыр.

"Қыркүйек айында Қазақстан Республикасының аумағында "Рубеж" Орталық Азия өңірінің жедел өрістету ұжымдық күштерінің бөлімшелерімен бірлескен оқу-жаттығу өткізілмек. Қыркүйек-қазан айларында Ресей Федерациясында "Поиск" ұжымдық жедел әрекет ету күштері мен барлау құралдарын тарта отырып, "Эшелон материалдық-техникалық қамсыздандыру бойынша "Өзара әрекеттесу" командалық-штабтық жаттығулар жүреді. Қазан айында Тәжікстан Республикасының аумағында "Кобальт" арнайы оқу-жаттығуы және "Скала" арнайы оқу-жаттығуы өтеді, - деді спикер.

Сонымен қатар, Беларус елінде "Мызғымас бауырластық" бітімгершілік күштерімен командалық-штабтық оқу-жаттығу және "Тосқауыл" радиациялық-химиялық, биологиялық қорғаныс және медициналық қамтамасыз ету күштерімен бірлесе арнайы оқу-жаттығу өтеді.

Сердюков стратегиялық командалық-штабтық жаттығу кезінде бірлескен жаттығуларға тартылатын ұжымдық күштердің барлық компоненттерін қолдану мәселелері пысықталатынын да нақтылады.

"Жаттығуға терроризмге қарсы орталық, ТМД Шекара әскерлері қолбасшылары кеңесінің үйлестіру қызметі және ҰҚШҰ Парламенттік Ассамблеясы хатшылығы өкілдерінің бақылаушылар ретінде қатысуы жоспарлануда. Стратегиялық жаттығуда пысықталған құжаттар алдағы бірлескен оқу-жаттығу жоспарларына негіз болады", деп сөзін түйіндеді ол.

2026 жылғы қаңтарда мәжіліс депутаттары Ұжымдық қауіпсіздік күштерінің мәртебесі және әскери құралымдарды тасымалдау жөніндегі ҰҚШҰ келісімдеріне хаттамаларды ратификациялау туралы заң жобаларын жұмысқа алды.

Айта кетсек, Мәжіліс депутаттары 2026 жылғы 14 қаңтардағы пленарлық отырыста Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының күш құрылымдарының мәртебесі және әскери құрамаларды тасымалдау жөніндегі келісімдеріне енгізілген өзгерістер мен түзетулерді ратификациялау туралы заң жобаларын қарауға алған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Тасмағамбетовтың орнына ҰҚШҰ-ның жаңа бас хатшысы кім болатыны анықталды
15:04, 25 қараша 2025
Тасмағамбетовтың орнына ҰҚШҰ-ның жаңа бас хатшысы кім болатыны анықталды
2023 жылы ҰҚШҰ-ға мүше елдердің территориясында кешенді оқу-жаттығулар өткізіледі
11:57, 01 сәуір 2023
2023 жылы ҰҚШҰ-ға мүше елдердің территориясында кешенді оқу-жаттығулар өткізіледі
Тасмағамбетов пен Қошанов ҰҚШҰ форматындағы ынтымақтастықты кеңейту мәселелерін талқылады
19:21, 06 наурыз 2024
Тасмағамбетов пен Қошанов ҰҚШҰ форматындағы ынтымақтастықты кеңейту мәселелерін талқылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Шара Буллет назвал двух любимых боксёров
18:15, Бүгін
Шара Буллет назвал двух любимых боксёров
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
17:51, Бүгін
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
17:38, Бүгін
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
17:20, Бүгін
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: