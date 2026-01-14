#Халық заңгері
Саясат

Күш құрылымдарының мәртебесі мен әскери тасымалдар: Мәжіліс ҰҚШҰ келісімдеріне түзетулерді қарауға алды

Военная спецтехника, военные вертолеты, военный вертолет, армия, военный полигон, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.01.2026 12:55 Фото: akorda.kz
Мәжіліс депутаттары 2026 жылғы 14 қаңтардағы пленарлық отырыста Ұжымдық Қауіпсіздік Шарты Ұйымының күш құрылымдарының мәртебесі және әскери құрамаларды тасымалдау жөніндегі келісімдеріне түзетулерді ратификациялау туралы заң жобаларын қарауға алды.

Халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрайымы Айгүл Кұспан заң жобасы ұйымның күш құрылымдары мен құралдарының мәртебесі туралы келісімге түзетулер енгізу хаттамасын ратификациялауды қарастыратынын айтты.

"Келісім күш құрылымдары мен құралдарының тарап елдер аумағында уақытша орналасуының құқықтық негізін реттейді, сондай-ақ олардың мәртебесін анықтайды. Түзетулерге дағдарыстық жағдайларды алдын алу, гуманитарлық көмек көрсету, сондай-ақ кенеттен тексерістер жүргізу сияқты құрамаларды тарап елдер аумағына жіберу негіздерін кеңейту кіреді. Комитет заң жобасын қарауға қабылдауға және оған қатысты қорытынды әзірлеуге дайын", – деді комитет төрайымы.

Ұжымдық Қауіпсіздік Шарты Ұйымы мүшелерінің ынтымақтастық туралы келісіміне хаттаманы ратификациялау жөніндегі заң жобасына қатысты Мәжіліс депутаты Айгүл Кұспан бұл құжат әскери және басқа да құрамаларды, олардың мүлкі мен әскери тағайындалымдағы өнімдерін тасымалдау тәртібін реттейтінін түсіндірді. Ұсынылып отырған түзетулер құқықтық базаны жетілдіруге және осындай тасымалдарды ұйымдастыру мен қамтамасыз етуді жеңілдетуге бағытталған.

"Сонымен қатар түзетулер құрамаларды олардың міндеттерін орындау кезінде шұғыл шараларды қабылдаған жағдайда тасымалдарды ұйымдастыру мен жүзеге асырудағы тиімділікті арттыруға бағытталған. Комитет заң жобасын қарауға қабылдауға және оған қатысты қорытынды әзірлеуге дайын", – деді Айгүл Кұспан.

Еске сала кетейік, бұған дейін депутаттар Алатау қаласының арнайы мәртебесі туралы заң жобасын қарауға алған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
