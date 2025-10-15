#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
538.63
622.23
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
538.63
622.23
6.71
Қоғам

Депутат жаңа заң шығармашылық еркіндік пен фольклорға кері әсер етуі мүмкін деп алаңдаушылық білдірді

Школьная библиотека, школьные библиотеки, учебники, книги, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2025 12:58 Фото: akorda.kz
15 қазан күні Мәжілісте "Құқық бұзушылықтардың алдын алу туралы" заң жобасын талқылау барысында депутат Ринат Зайыт жаңа нормалардың өнер мен халық шығармашылығына әсер етуі мүмкін екенін айтып, алаңдаушылық білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, көркем туынды мен құқыққа қайшы контенттің ара-жігін нақты ажырату маңызды. Әйтпесе шығармашылық еркіндік шектеліп, мәдени мұраға нұқсан келуі мүмкін.

"Қанат Жұмабаевич, мен бір ғана нәрсені білгім келеді. Өнер туындысы деген ұғым бар. Иә, балағат сөз айтуға болмайды, оған келісемін. Бірақ ертең халық әндеріндегі кейбір сюжеттер үшін де адамдарды соттай бастамаймыз ба? Мысалы, "сүйсең мені шын сүйсең, ертең кешке қашуға дайын бол" деген халық әні бар. Онда да қыз алып қашу айтылады. Сондықтан сұрағым — бұл сараптаманы кім жүргізеді және олардың құзыреті бар ма? Екіншіден, көркем шығармаларды қалай қорғаймыз? Ертең фольклордан айырылып қалмаймыз ба?", — деді Ринат Зайыт.

Өз кезегінде мәдениет және ақпарат вице-министрі Қанат Ысқақов Қазақстан Конституциясына сәйкес елде цензураға тыйым салынғанын еске салды.

"Шығармашылық еркіндік заңға қайшы келмесе, керісінше, қолдау табады. Сараптаманы құқық қорғау органдары емес, министрліктің ішкі шығармашылық комиссиясы жүргізеді. Егер туындыда заңға қайшы элементтер болса, режиссерге сюжетке түзету енгізу туралы ұсыныс жасалады. Бірақ ешкімді жазалау немесе соттау туралы сөз жоқ", — деп түсіндірді ол.

Бұған дейін Қазақстанда құқыққа қайшы контент таратқандарға жауапкершілік енгізу жоспарланып отырғаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Депутат мемлекеттік қарызға қызмет көрсету шығындарының өсуіне алаңдаушылық білдірді
14:20, 18 маусым 2025
Депутат мемлекеттік қарызға қызмет көрсету шығындарының өсуіне алаңдаушылық білдірді
Несие бойынша мөлшерлемелердің төмендеуі қазақстандықтарға қалай әсер етуі мүмкін
16:59, 22 шілде 2024
Несие бойынша мөлшерлемелердің төмендеуі қазақстандықтарға қалай әсер етуі мүмкін
Қазақстанда құқық бұзушылықтың алдын алу туралы заң әзірленді
14:27, 17 қыркүйек 2024
Қазақстанда құқық бұзушылықтың алдын алу туралы заң әзірленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: