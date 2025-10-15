Барлық жауапкершілікті мұғалімдерге жүктеуге болмайды: депутат мектеп инспекторларын қайта енгізуді ұсынды
2025 жылғы 15 қазанда Мәжіліс отырысында депутат Асхат Аймағамбетов мектептер жасөспірімдер арасындағы құқықбұзушылықтар жөніндегі мәселелер үшін жауапкершілік арқаламауы керек екенін айтты. Ол мектеп инспекторларын қайта енгізудің қажеттілігін атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Құқықбұзушылықтардың алдын алу туралы" заң жобасы мен оған байланысты екі заң жобасын талқылау барысында депутат Асхат Аймагамбетов бұл заң жобасы өте маңызды әрі бірқатар проблемаларды шешеді деді.
"Мен оны қолдаймын, бірақ екінші оқылымға дейін мұғалімдер мен мектеп инспекторлары туралы келесі мәселелерді қарастыруды сұраймын. Ұзақ жылдар бойы ювеналды инспекторлар қауіп төндіретін топтағы оқушылар мен олардың отбасыларымен жұмыс істеді. Алайда соңғы жылдары бұл штаттық қызмет орны мектептерден алынып тасталды да, барлық жүк мұғалімдерге түсті. Мұғалімдер іс жүзінде құқық қорғау органдарының қызметкерлері емес. Нәтижесінде біз мектеп жасындағы оқушылар арасында буллингтің және мінез-құлық проблемаларының өсуін көріп отырмыз. TALIS-тің соңғы зерттеуіне сәйкес, өткен жылдарға қарағанда оқушылар арасында мінез-құлқы мәселесі ерекше өзекті болуда – бұл көбінесе құқық қорғау органдарының профилактикалық жұмысының жеткіліксіздігінен", – деді депутат.
Ол мектеп психологтарының жетіспейтінін де айтты: заң бойынша олар бар, бірақ іс жүзінде бір маманға шамамен 1800 оқушыдан келеді.
"Бұл мәселе шешілмейінше профилактикалық жұмыс жүргізу өте қиын. Мектеп инспекторларын қайта енгізу, олардың қызметіне регламент бекіту және әлеуметтік педагогтар мәселесін шешу қажет. Мектеп инспекторларын қайта енгізу, әлеуметтік педагогтар мәселесін шешу және жауапкершіліктің қайда тиесілі екенін – мектептерге, ата-аналарға, полицияға және қоғамға – нақты айқындау керек. Тек мектеп бәріне жауап беруі керек деп айту, бірақ оған қажетті ресурстар, өкілеттіктер мен мүмкіндіктер берілмесе – өте қауіпті. Біз кімнің неге жауапты екенін және қандай құралдар қолданатынын анық көрсетуіміз керек. Барлық жүктемені мектепке арту оңай – директорлар мен мұғалімдер үндемей келісуі мүмкін, бірақ біз бұған жол бере алмаймыз. Керісінше, біз мектептерді артық жауапкершіліктен босататын заң жобасын дайындадық. Ол мектеппен үнемі байланыста болудан бастап, білім ордасында Reels түсіруге дейін", – деді ол.
Бұған дейін депутаттың ата-аналарға мектептерде балаларын Reels түсіруге рұқсат бермеуге кеңес бергенін жазғанбыз.
