#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
537.84
626.85
6.79
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
537.84
626.85
6.79
Қоғам

СҚО-да көші-қон заңнамасын бұзған екі шетелдік елден шығарылды

Солтүстік Қазақстан облысында көші-қон заңнамасын бұзған екі шетел азаматы елден шығарылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 09:14 Сурет: ҚР ІІМ
Солтүстік Қазақстан облысында көші-қон заңнамасын бұзған екі шетел азаматы елден шығарылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңірде "Заңсыз келуші-2025" республикалық жедел-профилактикалық іс-шарасы өтіп жатыр. Тәртіп сақшылары үш күн ішінде көші-қон заңнамасын бұзудың 200-ге жуық дерегін анықтаған. Оның ішінде 120 шетелдік Қазақстан аумағында болу ережелерін бұзғаны үшін жауапқа тартылса, 9 жұмыс беруші шетелдік жұмыс күшін заңсыз пайдаланғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Полицейлер базарлар, құрылыс нысандары, қосалқы шаруашылықтар мен шетел азаматтары жиі болатын орындарды тексеріп жатыр.

Қазан айының басында Уәлиханов ауданының тұрғыны далада араб тілінде сөйлесіп жүрген екі жас жігітті байқап, күдіктеніп полицияға хабар берген. Телефон аудармашысының көмегімен сөйлескен шетел азаматтары бірнеше күн бойы жаяу жүріп, Ресейге жұмыс іздеп бармақ болғандарын айтқан және шекараны қай жерден кесіп өткен ыңғайлы екенін сұраған.

Ауыл тұрғынының жедел әрекетінің арқасында көші-қон қызметі мен ҰҚК шекара қызметінің әскери қызметкерлері шетелдіктерді ұстап, мән-жайды анықтады.

Белгілі болғандай, бұл азаматтар бұған дейін, қыркүйек айының ортасында, Шығыс Қазақстан облысының Шемонаиха аудандық сотының шешімімен мемлекеттік шекараны заңсыз бұзғаны үшін елден шығарылған. Оларға өз еркімен елден кету міндеттелген, алайда талап орындалмаған.

Заң талаптарын елемегені үшін шетел азаматтары Петропавлға жеткізіліп, елден шығарылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы облысында көші-қон заңнамасын бұзған 14 шетелдік елден шығарылды
13:22, 21 қараша 2024
Алматы облысында көші-қон заңнамасын бұзған 14 шетелдік елден шығарылды
Алматыда көші-қон заңнамасын бұзған шетелдіктер елден шығарылды
15:09, 07 сәуір 2023
Алматыда көші-қон заңнамасын бұзған шетелдіктер елден шығарылды
Арыста көші-қон заңнамасын бұзған өзбекстандық ерлі-зайыпты елден шығарылды
00:08, 17 қаңтар 2023
Арыста көші-қон заңнамасын бұзған өзбекстандық ерлі-зайыпты елден шығарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: