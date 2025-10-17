Ақмола облысында патрульдік полицейлер жоғалған жасөспірімді тапты
Бірнеше күн бұрын Қостанай облысында ата-анасы баласының жоғалғанын айтып, полицияға жүгінген. Олардың айтуынша, жасөспірім танысына кітап апаруға үйден шығып, қайта оралмаған. Іздеу жұмыстарына көрші өңірлердің полиция бөлімдері де тартылды.
Түнгі сағат 3 шамасында Екатеринбург – Алматы тас жолының 1127-шақырымында Ақмола облысы ПД патрульдік полиция батальонының инспекторлары Азат Ақанов пен Нұрбек Қапезов Changan маркалы автокөлікті тоқтатқан. Тексеру кезінде полицейлер сипаттамаға сәйкес келетін кәмелетке толмаған жолаушыны байқап, тексеріс жүргізген.
Жүргізушінің айтуынша, жасөспірім Астанаға сапарға онлайн тапсырыс берген. Әңгіме барысында бала үйден өз еркімен кеткенін және отбасына тиесілі 2,5 миллион теңге алып шыққанын мойындаған. Ол ата-анасымен жанжалдасып, мектептегі қиындықтардан кейін Астанаға кетіп, жаңа өмір бастағысы келгенін түсіндірген.
"Жасөспірім шаршаған, бірақ сабырлы болды. Үйден кету эмоционалды қадам болғанымен, саналы шешім екені байқалды", – деді инспекторлардың бірі.
Полицейлер баламен әңгімелесіп, ата-анасына және Қостанай облысының әріптестеріне хабар берген. Жасөспірім уақытша тексеру үшін Астрахан аудандық полиция бөліміне тапсырылды.
Құ law enforcement officers атап өткендей, отбасындағы немесе мектептегі түсініспеушіліктер жасөспірімдердің осындай импульсивті әрекеттеріне жиі себеп болады. Сондықтан полицейлер мұндай жағдайларда тек баланы үйіне қайтарумен шектелмей, психологтар мен әлеуметтік қызметтерді тартуға тырысады.
Патрульдік полицейлердің жедел әрекетінің арқасында ықтимал қайғылы жағдайдың алдын алынды, ал жасөспірімнің мәселесі назардан тыс қалмады.