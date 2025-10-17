#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Қоғам

Маңғыстау облысында 62 келіден астам есірткі тәркіленді

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 11:45 Фото: Zakon.kz
Маңғыстау облысында полицейлер аса ірі көлемдегі есірткі заттарын заңсыз сақтаған күдіктілерді ұстады.

13 қыркүйекте облыстық полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы мен прокуратура қызметкерлері "Құқықтық тәртіп" және "Қарасора-2025" жедел-профилактикалық іс-шаралары аясында арнайы "Бүркіт" жасағының сарбаздарымен және қызметтік ит Кираның көмегімен жедел-іздестіру және тінту жұмыстарын жүргізді.

Мұнайлы ауданының "Южный" саяжай серіктестігі аумағында екі учаскеде есірткі сақтады деген күдікпен бірнеше азамат ұсталды.

Тінту кезінде гараждар мен көліктерден жалпы салмағы 62 келіден астам марихуана, қару-жарақ, байланыс және бақылау құрылғылары, сондай-ақ 32 миллион теңгеден астам қолма-қол ақша табылып, тәркіленді.

Күдіктілердің бірі уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Қазір қажетті жедел-тергеу іс-шаралары жүргізілуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жамбыл облысында зейнеткердің үйінен 30 келіден астам қарасора тәркіленді
13:46, 29 қаңтар 2024
Жамбыл облысында зейнеткердің үйінен 30 келіден астам қарасора тәркіленді
Қостанайда бір келіден астам мефедрон сақтаған күдікті ұсталды
11:37, 16 мамыр 2025
Қостанайда бір келіден астам мефедрон сақтаған күдікті ұсталды
Түркістан облысының тұрғынынан 3,5 келіден астам марихуана тәркіленді
16:44, 02 қыркүйек 2024
Түркістан облысының тұрғынынан 3,5 келіден астам марихуана тәркіленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: