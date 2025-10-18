#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Жезқазғанда бірқатар ұрлық жасаған күдіктілер ұсталды

Жезқазған қаласы полиция басқармасының қызметкерлері қала аумағында бірнеше ұрлық дерегін ашып, күдіктілерді ұстады.
Жезқазған қаласы полиция басқармасының қызметкерлері қала аумағында бірнеше ұрлық дерегін ашып, күдіктілерді ұстады.

Жедел-іздестіру шаралары барысында 63 және 59 жастағы Жезқазған қаласының екі тұрғыны – ағайындылар анықталып, қолға түсті. Тергеу барысында олардың биылғы жылдың тамыз бен қазан айлары аралығында бірнеше дүкендерден, сұлулық салондарынан және тұрғын үйлерден ақша, ұялы телефондар, банк карталары мен бағалы заттарды ұрлағандары белгілі болды.

Жәбірленушілерге келтірілген жалпы материалдық шығынның көлемі 1,5 миллион теңгеден асты. Қылмыстық полиция қызметкерлерінің жедел және кәсіби әрекеттерінің нәтижесінде күдіктілер анықталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Полиция азаматтарды жеке мүліктеріне жауапкершілікпен қарап, бағалы заттарын қараусыз қалдырмауға және қауіпсіздігін қамтамасыз етуге шақырады.

Еске сала кетсек, тұрғындардың пәтерлерінде және қоғамдық орындарда ұрлық деректерінің алдын алу мақсатында Жезқазған қаласы полициясы тұрақты түрде жедел-профилактикалық іс-шараларды жүргізіп келеді.

