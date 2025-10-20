Ұлытау өңіріндегі медицина жаңа деңгейге көтерілді
Бағдарлама аясында бес науқасқа кардиовертер-дефибриллятор имплантациясы сәтті жасалды. Бұл ота жүректің кенет тоқтауын алдын алу үшін жүргізілді және Ұлытау өңірінің тұрғындарына міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) жүйесі арқылы толықтай тегін ұсынылды.
Бұған дейін жоғары технологиялық медициналық көмек алу үшін науқастар Астана немесе елдің басқа ірі медициналық орталықтарына баруға мәжбүр болатын. Енді кардиохирургиялық көмек тұрғындарға өз өңірінде қолжетімді, бұл сапалы емдеуге мүмкіндік беріп, қосымша шығын мен ұзақ сапарларды қажет етпейді.
Бұл жетістік "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС бастамасы және заманауи материалдық-техникалық базасының арқасында мүмкін болды.
Сурет: "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС
Операцияның мақсаты – қарыншалардың фибрилляциясы мен кенет жүрек өлімін алдын алу, соның ішінде бастапқы және қайталама профилактика. Алдағы уақытта бұл бағыт кеңейтіліп, барлық ұқсас ота міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) жүйесі арқылы әрбір сақтандырылған пациентке қолжетімді болады.
Жобаны басқаратын куратор – UMC Heart Center интервенциялық аритмология бөлімінің меңгерушісі Өмірбек Мұздарович Нұралинов.
Бұл шара Ұлытау өңіріндегі медицина дамуының жаңа кезеңі болып саналады және Қазақстандағы кардиохирургия саласындағы маңызды жетістік болып табылады.