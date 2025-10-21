Ақмола облысында полицейлер көлікті заңсыз иемдену фактісін әшкереледі
19 қазанда Бурабай аудандық полиция бөліміне 63 жастағы ауыл тұрғыны жүгініп, үйінің ауласында тұрған Nissan X-Trail автокөлігінің ұрланғанын айтқан, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алдын ала деректерге сәйкес, белгісіз адам көлікті сағат 10:30 бен 15:20 аралығында заңсыз иемденген. Келтірілген материалдық шығын көлемі 4 миллион теңгені құраған.
Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде көлік Бұланды ауданында табылды. Тәртіп сақшылары күдіктінің жеке басын анықтады – ол тұрақты тұрғылықты жері жоқ азамат болып шықты.
Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары басталды.
Полиция қызметкерлері автокөлік иелеріне келесі қарапайым, бірақ маңызды ережелерді есте сақтауды ескертеді:
- көлікті тіпті қысқа уақытқа қалдырғанда да міндетті түрде құлыптаңыз;
- кілттерді тұтану қосқышында немесе салон ішінде қалдырмаңыз;
- көлік тұрған жердің жарық және бейнебақылау бар аумақ болуына мән беріңіз.
