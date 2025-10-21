#Қазақстан
Қоғам

Ақмола облысында полицейлер көлікті заңсыз иемдену фактісін әшкереледі

Ақмола облысында полицейлер көлікті заңсыз иемдену фактісін әшкереледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2025 17:56 Сурет: polisia.kz
19 қазанда Бурабай аудандық полиция бөліміне 63 жастағы ауыл тұрғыны жүгініп, үйінің ауласында тұрған Nissan X-Trail автокөлігінің ұрланғанын айтқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала деректерге сәйкес, белгісіз адам көлікті сағат 10:30 бен 15:20 аралығында заңсыз иемденген. Келтірілген материалдық шығын көлемі 4 миллион теңгені құраған.

Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде көлік Бұланды ауданында табылды. Тәртіп сақшылары күдіктінің жеке басын анықтады – ол тұрақты тұрғылықты жері жоқ азамат болып шықты.

Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары басталды.

Полиция қызметкерлері автокөлік иелеріне келесі қарапайым, бірақ маңызды ережелерді есте сақтауды ескертеді:

  • көлікті тіпті қысқа уақытқа қалдырғанда да міндетті түрде құлыптаңыз;
  • кілттерді тұтану қосқышында немесе салон ішінде қалдырмаңыз;
  • көлік тұрған жердің жарық және бейнебақылау бар аумақ болуына мән беріңіз.
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ақмола облысының тұрғыны көлікті ұрлап, онымен қонаққа барған
22:25, 08 ақпан 2023
Ақмола облысының тұрғыны көлікті ұрлап, онымен қонаққа барған
Ақмола облысында 4 млн теңгенің алтын бұйымдарын ұрлаған әйел ұсталды
20:30, 30 маусым 2023
Ақмола облысында 4 млн теңгенің алтын бұйымдарын ұрлаған әйел ұсталды
Құлжа тас жолында тағы бір жол апатынан бір адам мерт болды
17:54, 08 мамыр 2024
Құлжа тас жолында тағы бір жол апатынан бір адам мерт болды
