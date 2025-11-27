"Жүргізуші куәлігін алып беремін": Семейде полицейлер алаяқтықты әшкереледі
Сурет: Zakon.kz/Максим Золотухин
Семейдің 22 жастағы тұрғыны полицияға арызданып, өзіне бір әйелдің жүргізуші куәлігін рәсімдеуге жәрдемдесе алатынын айтып, сеніміне кіргенін жеткізді. Оның сөзіне сенген тұрғын әйелге 270 000 теңге ақша берген. Алайда ақшаны алғаннан кейін әйел жоқ болған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Полиция қызметкерлері күдіктіні анықтады. Аталған азамат 25 жастағы Семей тұрғыны екені белгілі болып, полиция бөліміне жеткізді.
"Тергеу барысында ол өз кінәсін мойындап, алынған ақшаны жеке қажеттіліктеріне жұмсағанын түсіндірді. Аталған факті бойынша алаяқтық дерегімен сотқа дейінгі тергеу басталды. Әйелге қатысты процессуалдық мәжбүрлеу шарасы ретінде келу туралы міндеттеме қолданылды". Абай облысы ПД баспасөз қызметі
Бұған дейін Қостанайда полиция мен риелтор мүлкінен айырылып қала жаздаған зейнеткерді құтқарғанын жазғанбыз.
