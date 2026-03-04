#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
499.83
581.5
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
499.83
581.5
6.42
Құқық

Емтихансыз жүргізуші куәлігін алмақ болған қыз ірі сомасынан айырылып, алаяқтардың тұзағына ілінді

Көлік, жүргізуші куәлігі, БҚО, Тасқала, алаяқтық, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.03.2026 19:33 Сурет: pexels
Тасқала ауылының тұрғыны емтихансыз жүргізуші куәлігін алмақ болып, алаяққа алданып қалды. Жәбірленуші жүргізуші куәлігін алуға көмектесетін әйел туралы әріптесінен естіп, оған телефон арқылы байланысқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Соттың мәліметінше, екеуі өзара келіскен соң, көмегі үшін алдын-ала 385 000 теңгені екі бөліп аударған. Алайда, уәде етілген қызмет көрсетілмей, ақшаны алған әйел байланысқа шықпай қойғандықтан, алданған қыз полицияға арыз жазуға мәжбүр болған.

"Тәртіп сақшыларымен күдікті ретінде анықталып ұсталған 38 жастағы әйел Орал қаласынын тұрғыны өзінін жасаған алаяқтығын мойындап, қылмысқа ақшаға мұқтаж болғандықтан барғанын түсіндірген. Тасқала аудандық соты сотталушының кінәсін мойындауын және өкінуін, сондай-ақ асырауында кәмелетке толмаған балаларының бар екенін ескере отырып, оны алаяқтық жасағаны үшін кінәлі деп танып, жазасының барлық мерзіміне пробациялық бақылау белгілеумен бір жылға бас бостандығынан шектеу жазасын тағайындады", делінген сот хабарламасында.

Бұған қоса сотталған жәбірленушіге ақшасын қайтаруға міндеттелді.    

Бұған дейін Алматыда жалға алынған тұрғын үйден жасырын фитозертхана анықталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Астаналық әйел интернет арқылы шаңсорғыш сатып алам деп алаяқтардың арбауына түсіп қалды
17:51, 20 мамыр 2025
Астаналық әйел интернет арқылы шаңсорғыш сатып алам деп алаяқтардың арбауына түсіп қалды
Қытайдан көлік сатып алмақ болған қазақстандықтың шекарада ақшасы тәркіленді
13:56, 25 ақпан 2025
Қытайдан көлік сатып алмақ болған қазақстандықтың шекарада ақшасы тәркіленді
Қазақстандық азамат диагнозына байланысты сот арқылы жүргізуші куәлігінен айырылды
11:04, 02 ақпан 2026
Қазақстандық азамат диагнозына байланысты сот арқылы жүргізуші куәлігінен айырылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Куаныш" разгромил "Астану" в IV туре женской Национальной лиги по волейболу
22:34, Бүгін
"Куаныш" разгромил "Астану" в IV туре женской Национальной лиги по волейболу
Опубликован состав "Ордабасы" на сезон-2026
22:06, Бүгін
Опубликован состав "Ордабасы" на сезон-2026
Экс-тренер "Кайрата" получил высокую должность в России
21:34, Бүгін
Экс-тренер "Кайрата" получил высокую должность в России
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
21:13, Бүгін
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: