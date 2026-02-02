#Халық заңгері
Қазақстандық азамат диагнозына байланысты сот арқылы жүргізуші куәлігінен айырылды

Батыс Қазақстан облысының тұрғыны сот шешімімен жүргізуші куәлігін тапсыруға міндеттелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сот баспасөз қызметінің мәліметінше, ер адам бұрын B және B1 санатындағы көліктерді басқару құқығын алған. 2015 жылдан бастап ол облыстық психикалық денсаулық орталығында F10.20 диагнозымен – "Алкогольді тұтыну салдарынан психикалық және мінез-құлық бұзылыстар, тәуелділік синдромы" – наркологиялық есепте тұрған.

Арызданушының айтуынша, бұл психикалық ауру көлікті басқаруға абсолютті медициналық қарсы көрсетілім болып табылады, сондықтан соттан жүргізуші құқығын тоқтатып, куәлікті тапсыруды талап еткен.

Жауапкер істі ішінара мойындап, наркологиялық орталықта тұрақты тексеруден өту қажеттігін білмегенін, қазіргі уақытта емделіп жатқанын жеткізген.

Сот материалдарында ер адамның 2015 жылдан бері наркологиялық есепте тұрғаны, оның ауруының көлікті басқаруға толық қарсы көрсетілім екені және есептен шығару үшін бір жыл бойы бақылауда болуы керектігі көрсетілген. Ол 2025 жылғы қыркүйек пен қазанда тексеруден өткен.

Нәтижесінде сот жүргізуші құқығын тоқтату және куәлікті тапсыру туралы арызды ішінара қанағаттандырды. Шешім заңды күшіне енді.

Айта кетейік, бұған дейін басқа бір қазақстандық азамат та диагнозына байланысты жүргізуші куәлігінен айырылған болатын. Бұл оқиғалар медициналық қарсы көрсетілімдердің заң тұрғысынан көлікті басқаруға тікелей әсер ететінін көрсетеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
