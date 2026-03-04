#Референдум-2026
Құқық

Алматыда жалға алынған тұрғын үйден жасырын фитозертхана анықталды

Фитозертхана, Алматы, жалға алынған тұрғын үй , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.03.2026 18:53 Сурет: polisia.kz
Алматы қаласында жалға алынған тұрғын үйде каннабис тобына жататын өсімдіктерді өсіруге арналған жарықтандыру және желдету жүйесімен жабдықталған арнайы термопалаткалар орнатылғаны анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тінту барысында есірткісі бар өсімдік бұталары, кептірілген өсімдік тектес зат, тұқымдар, электронды таразылар, орауға арналған материалдары, кептіру және өсіру құрал-жабдықтары, сондай-ақ ұлттық және шетел валютасындағы ақша қаражаты тәркіленді.

Заңсыз өндірісті ұйымдастырды деген күдікпен екі ер адам ұсталды. Олар уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қажетті сот сараптамалары тағайындалып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Алматы қаласы полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Мұрат Жұмабаев мұндай деректерді анықтау жұмыстары жалғасатынын атап өтті.

"Біз есірткіні заңсыз өсіру мен таратудың барлық арналарын жүйелі түрде анықтап, жолын кесеміз. Құрамында есірткісі бар заттарды өндіруге бағытталған кез келген әрекет қатаң түрде тоқтатылады. Бұл – азаматтардың қауіпсіздігі мен жастарды қорғау мәселесі", – деді ол.

Полиция өкілдері мегаполисте есірткі қылмысына қарсы іс-шаралар жүйелі негізде жалғасып жатқанын хабарлады.

Бұған дейін Шымкентте заңсыз есірткі жарнамасын таратқан күдікті қамауға алынғаны хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
