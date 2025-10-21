Шекарасыз Каспий: Қазақстан мен Әзербайжан бірыңғай туристік кеңістік құрады
Бұл туралы 21 қазан күні ҚР Туризм және спорт министрлігі мәлімдеді.
Астанада "Қазақстан – Әзербайжан: жасанды интеллект пен индустриялық бастамалар дәуіріндегі экономикалық ынтымақтастық" атты бизнес-форум өтті. Іс-шараға екі елдің мемлекеттік органдары мен бизнес өкілдері қатысты.
Қазақстан тарапынан Туризм және спорт министрлігінің Туризм индустриясы комитетінің төрағасы Нұртас Қарыпбаев құттықтау сөз сөйледі.
"Каспий енді шекара емес – ол мәдениетті, табиғатты және инновацияны тоғыстырған бірыңғай туристік кеңістікке айналып жатыр, - деді Қарыпбаев.
Тараптар экотуризмді, мәдени-танымдық, емдік-сауықтыру, гастрономиялық және оқиғалық туризм бағыттарын қамтитын ортақ каспийлік туристік маршрутты бірлесе дамытуға уағдаласты.
Форумда саланың цифрлануына айрықша көңіл бөлінді. Қазақстан өз кезегінде туристің виртуалды картасын таныстырды. Ал болашақта жасанды интеллект технологияларын пайдалана отырып, сұранысты болжауға және маусымдық процестерді басқаруға мүмкіндік беретін Каспийдің ортақ цифрлық кеңістігін құру мәселесі талқыланды.
Іс-шара аясында Әзербайжан Республикасының экспорт пен инвестицияларды ілгерілету агенттігі (AZPROMO), Alakol Medical Tourism ЖШС және "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ арасында өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды.
Қатысушылардың айтуынша, бұл құжатқа қол қою екі ел арасындағы ынтымақтастықты кеңейту мен экономикалық байланыстарды нығайту жолындағы маңызды қадам болмақ.