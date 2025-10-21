Алматыда бір көше бір аптаға жабылады
Алматының Қалалық мобильділік басқармасының тапсырысымен "Алонс" ЖШС мердігер ұйымы Жандосов көшесінен Әбділдин көшесіне дейінгі 2 шақырым жол учаскесінде орташа жөндеу жұмыстарын бастайды.
Наурызбай ауданы әкімінің аппаратының тапсырысы бойынша "Үш Сай" ЖШС мердігер ұйымы Белжайлау көшесінен Әбдіхалықов көшесіне дейінгі учаскеде сумен жабдықтау желілерін жүргізу жұмыстарын бастайды.
Автобус маршруттарының қозғалыс сызбасындағы уақытша өзгерістер:
№14 маршрут
Оңтүстік бағытта: Абай даңғылы – Медеубеков көшесі – Төлебеков көшесі – Жандосов көшесі – Дәулеткерей көшесі – Байсұлтанов көшесі – Айтматов көшесі – Рысқұлов көшесі – әрі қарай өз сызбасы бойынша;
Кері бағытта: Қонаев көшесі – Әшімов көшесі – Айтматов көшесі – Ер Төстік көшесі – Дәулеткерей көшесі – Жандосов көшесі – Төлебеков көшесі – Медеубеков көшесі – Абай даңғылы – әрі қарай өз сызбасы бойынша.
№26 маршрут
Оңтүстік бағытта: Абай даңғылы – Медеубеков көшесі – Төлебеков көшесі – Жандосов көшесі – әрі қарай өз сызбасы бойынша;
Кері бағытта: Жандосов көшесі – Төлебеков көшесі – Медеубеков көшесі – Абай даңғылы – әрі қарай өз сызбасы бойынша.
№44 маршрут
Оңтүстік бағытта: Абай даңғылы – Медеубеков көшесі – Төлебеков көшесі – Жандосов көшесі – әрі қарай өз сызбасы бойынша;
Кері бағытта: Жандосов көшесі – Төлебеков көшесі – Медеубеков көшесі – Абай даңғылы – әрі қарай өз сызбасы бойынша.
№49 маршрут
Оңтүстік бағытта: Медеубеков көшесі – Төлебеков көшесі – соңғы аялдама «Карьерная көшесі»;
Кері бағытта: бастапқы нүкте – соңғы аялдама «Карьерная көшесі» – Төлебеков көшесі – Медеубеков көшесі – әрі қарай өз сызбасы бойынша.
Барлығы: 4 автобус маршрутының қозғалыс сызбасы өзгертілді.
"Ақжар шағынауданының тұрғындарынан түсіністік танытуларыңызды сұраймыз. Барлық жұмыс ауданның көлік және инженерлік инфрақұрылымын жақсарту мақсатында жүргізіліп жатыр", - делінген хабарламада.