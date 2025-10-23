Жетісу облысында 17 жыл халықаралық іздеуде болған қылмыскер ұсталды
Сурет: polisia.kz
Талдықорғанда полицейлер құқық қорғау органдарынан ұзақ жыл бойы жасырынған 54 жастағы Қазақстан Республикасының азаматын ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Деректерге сәйкес, ер адам 2008 жылдың 15 мамырынан бастап есірткі қылымысымен айналысқаны үшін халықаралық іздеуде болған.
Мұндай әрекет үшін 10-15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Ұсталған азаматқа полицейлер тиісті шара қолданып жатыр.
"Аталған іс бойынша барлық жағдай тергеу барысында мұқият тексеріледі", - деп хабарлады полиция.
Полиция қызметкерлері заң мен тәртіп әр азаматтың ұстануға тиіс қағидасы екенін, әр азамат жасаған қылмысы үшін жауапқа тартылатынын ескертті.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript