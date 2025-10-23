#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Павлодар облысындағы көмір кенішінде тепловоз машинисі қаза тапты

Павлодар облысындағы көмір кенішінде тепловоз машинисі қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2025 21:59 Сурет: Zakon.kz
Жазатайым оқиға "Гамма Сарыкөл" көмір кенішінде болды, деп хабарлайды Zakon.kz pavlodarnews.kz-ке сілтеме жасап.

Еңбек мемлекеттік инспекциясы комитетінің Павлодар облысы бойынша департаментінің мәліметінше, "Гамма Сарыкөл" ЖШС-нің тұйық жолына апаратын кірме теміржолда көмір тиелген жартылай вагон рельстен шығып кеткен.

"Қалпына келтіру жұмыстары кезінде кранның тросы үзіліп, одан ұшып кеткен ілмек 1958 жылы туған тепловоз машинисін соғып, оның оқиға орнында қаза болуына себеп болған", - деп хабарлады департамент.

Оқиға туралы кәсіпорын ауызша хабарлама берген. Қазіргі уақытта еңбек инспекциясы тарапынан арнайы тергеу жүргізіліп жатыр.

Тергеу барысында жазатайым оқиғаның нақты себептері мен жағдайлары анықталады.

Айдос Қали
