Қоғам

Үсік, тұман, өрт қаупі: 24 қазанда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды

Үсік, тұман, өрт қаупі: 24 қазанда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
23.10.2025 23:01
24 қазанда еліміздің бірнеше облыстарында ауа райы құбылып, кей өңірлерде үсік жүріп, тұман түседі. Ал оңтүстік және батыс аймақтарда жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жетісу облысында оңтүстік-шығыстан жел соғады, Алакөл көлдері ауданында екпіні 15-20, күндіз кей уақыттарда 23-28 м/с. 24 қазанда түнде облыстың солтүстігінде, орталығында 1-3 градус үсік күтіледі. Талдықорған қ.: 24 қазанда түнде 1-3 градус үсік күтіледі.

Түркістан облысында төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкент қ.: 24-25 қазанда төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістан қ.: 24-25 қазанда төтенше өрт қаупі сақталады.

Ұлытау облысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазған қ.: 24 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.

Жамбыл облысының таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың таулы аудандарында 15-20 м/с күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында, оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.

Маңғыстау облысында жоғары өрт қаупі сақталады. Ақтау қ.: 24 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.

Атырау облысының батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстік-шығысында, оңтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Атырау қ.: 24 қазанда төтенше өрт қаупі сақталады.

Павлодар облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі.

Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде тұман күтіледі.

Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Орал қ.: 24 қазанда түнде және таңертең тұман күтіледі.

Абай облысының солтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.

Қызылорда облысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылорда қ.: 24 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.

Ақмола облысының оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады.

Қостанай облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады.

Ақтөбе облысының оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың батысында, солтүстік-шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады.

Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігнде, шығысында тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
