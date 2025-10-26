#Қазақстан
Қоғам

Алматыда Баум тоғайында ағаштарды заңсыз кесу фактісі анықталды

Алматыда Баум тоғайында ағаштарды заңсыз кесу фактісі анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2025 16:16 Сурет: Zakon.kz
Алматы қаласында Баум тоғайында ағаштарды заңсыз кесу дерегі тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық Экология және қоршаған орта басқармасына қарасты "Медеу" мемлекеттік өңірлік табиғи паркі мәліметінше, 25 қазаннан 26 қазанға қараған түні белгісіз адамдар үшкір жапырақты үйеңкі мен ақ қараған ағаштарын заңсыз кескен. Сондай-ақ негізінен майда жапырақты қарағаш тұқымдасына жататын 11 ағаштың кесуге дайындалғаны анықталған.

Оқиға орнынан екі қол ара мен бір бензин ара табылды. Басқарма өкілдерінің айтуынша, 24 қазан күні мұндай құқықбұзушылықтар тіркелмеген.

Қазіргі уақытта кезекші инспектор табиғат қорғау полициясына тиісті арыз жолдаған.

Оқиға бойынша тиісті тексеру шаралары жүргізіліп жатыр.

Айдос Қали
