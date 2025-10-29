30 қазанда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Маңғыстау облысында оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында екпіні 15-20 м/с күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Ақтау қ.: 30 қазанда оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, екпіні 15-20 м/с күтіледі.
Атырау облысының солтүстігінде қатты жаңбыр күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында тұман. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, облыстың солтүстігінде, батысында екпіні 15-20 м/с. Облыстың шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстік-шығысында, оңтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысында кей уақыттарда тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20 м/с күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында, оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Тараз қ.: 30 қазанда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Ақтөбе облысының оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың батысында, солтүстік-шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады.
Солтүстік Қазақстан облысының батысында тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с.
Ұлытау облысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазған қ.: 30 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.
Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Өскемен қ.: 30 қазанда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Абай облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында тұман күтіледі. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Семей қ.: 30 қазанда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Қызылорда облысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылорда қ.: 30 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.
Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында кей уақыттарда қатты жаңбыр күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Орал қ.: 30 қазанда тұман күтіледі.
Түркістан облысының солтүстігінде, батысында, таулы аудандарында тұман күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, шөлді аудандарында төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістан қ.: 30 қазанда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Қостанай облысында оңтүстіктен жел соғады, күндіз облыстың батысында екпіні 15-20 м/с күтіледі. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Ақмола облысының оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады.