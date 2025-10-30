Олеся Кексель екі айға үй қамаққа алынды – Бас прокуратура
Спикердің айтуынша, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының Тергеу департаменті бастығының бұрынғы орынбасары Олеся Кексель азаптау фактілері бойынша айыпталып отыр.
"Өздеріңізге белгілі, азаптау фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеу басталған. Жуырда соттың санкциясымен оған екі ай мерзімге үй қамаққа алу бұлтартпау шарасы қолданылды", – деді Ғалымжан Қойгелдиев.
Еске сала кетсек, 2021 жылғы 16 қарашада Ішкі істер министрлігі Бас прокуратураның арнайы прокурорлар қызметінің бұрынғы басшысы Олеся Кексельге қатысты азаптау туралы арыз бойынша тергеу бастаған болатын. Ал 2021 жылғы 21 қарашада іс қылмыс құрамының болмауына байланысты тоқтатылғаны хабарланған.
Олеся Кексель кезінде бірқатар ірі сыбайлас жемқорлық істерін тергеумен айналысқан. Соның ішінде: – бұрынғы Премьер-министр Серік Ахметовтың ісі, бұрынғы Денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің ісі, бұрынғы Ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаевтың ісі, сондай-ақ Денсаулық сақтау министрлігінің Фармация комитеті төрайымының міндетін атқарған Лариса Пактың ісі бар.