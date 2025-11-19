#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Қоғам

Үкімет Жаңа жыл алдында баға тұрақтылығына кепілдік берді

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.11.2025 14:28 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Премьер-министрдің орынбасары Серік Жұманғарин 2025 жылғы 19 қарашада Үкіметтегі брифингте Жаңа жыл алдында бағаның өсуіне қатысты сұраққа жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, өткен жылы азық-түлік бағасы айтарлықтай қымбаттамаған.

"Біз азық-түлікке бағаны тым қатты тежеген жоқпыз – фермерлерге табыс табуға мүмкіндік бердік. Қатты сын айтылғанына қарамастан. Яғни, қатаң реттеу тәсілдерін қолданған жоқпыз. Бірақ кейбір өнімдердің бағасы тұрақты түрде өсіп отырады. Мүмкін, белгілі бір алыпсатарлық факторлар бар шығар. Сіздер білесіздер, қызанақ пен қияр бойынша біз оларды жеткілікті көлемде өндіретін ел емеспіз. Көпшілігі жылытылатын жылыжайларда өсіріледі. Бұл өте қымбатқа түсетін процесс", – деді Жұманғарин.

Осыған байланысты, Жұманғаринның айтуынша, баға қалыптастыру тетіктерін зерттеу жөнінде тапсырма берілген.


"Егер нарыққа қысым жасап отырған алыпсатарлық құрамдас бөлікті байқасақ, онда біз ол тауарларға бағаны қатаң реттейтін боламыз. Өйткені алыпсатарлардың пайда табуына жол бере алмаймыз. Егер бұл – нарықтық қатынастардың мәселесі болса, онда не істейсіз? Бағаны күшпен бассақ, керісінше, одан да жоғары өсімді көреміз. Сондықтан Жаңа жыл алдында қандай да бір ажиотаждық баға өсімі болады деп ойламаймын – белгілі бір, стандартты бағалардың өсуі болуы мүмкін, бірақ ажиотаждық деңгейде болмайды", – деп толықтырды вице-премьер.

Бұған дейін Жұманғарин азық-түлік бағасының қазіргі өсіміне қатысты пікір білдірген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда картоп экспортына тыйым салу жоспарлануда
10:39, Бүгін
Қазақстанда картоп экспортына тыйым салу жоспарлануда
Қазақстанда әлеуметтік жеңілдіктерді қайта қарау жоспарлануда
16:34, 13 тамыз 2025
Қазақстанда әлеуметтік жеңілдіктерді қайта қарау жоспарлануда
Жұманғарин Қазақстанда ең төменгі жалақыны көтеру мәселесіне қатысты пікір білдірді
16:18, 13 тамыз 2025
Жұманғарин Қазақстанда ең төменгі жалақыны көтеру мәселесіне қатысты пікір білдірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: