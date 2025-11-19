Үкімет Жаңа жыл алдында баға тұрақтылығына кепілдік берді
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Премьер-министрдің орынбасары Серік Жұманғарин 2025 жылғы 19 қарашада Үкіметтегі брифингте Жаңа жыл алдында бағаның өсуіне қатысты сұраққа жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның айтуынша, өткен жылы азық-түлік бағасы айтарлықтай қымбаттамаған.
"Біз азық-түлікке бағаны тым қатты тежеген жоқпыз – фермерлерге табыс табуға мүмкіндік бердік. Қатты сын айтылғанына қарамастан. Яғни, қатаң реттеу тәсілдерін қолданған жоқпыз. Бірақ кейбір өнімдердің бағасы тұрақты түрде өсіп отырады. Мүмкін, белгілі бір алыпсатарлық факторлар бар шығар. Сіздер білесіздер, қызанақ пен қияр бойынша біз оларды жеткілікті көлемде өндіретін ел емеспіз. Көпшілігі жылытылатын жылыжайларда өсіріледі. Бұл өте қымбатқа түсетін процесс", – деді Жұманғарин.
Осыған байланысты, Жұманғаринның айтуынша, баға қалыптастыру тетіктерін зерттеу жөнінде тапсырма берілген.
"Егер нарыққа қысым жасап отырған алыпсатарлық құрамдас бөлікті байқасақ, онда біз ол тауарларға бағаны қатаң реттейтін боламыз. Өйткені алыпсатарлардың пайда табуына жол бере алмаймыз. Егер бұл – нарықтық қатынастардың мәселесі болса, онда не істейсіз? Бағаны күшпен бассақ, керісінше, одан да жоғары өсімді көреміз. Сондықтан Жаңа жыл алдында қандай да бір ажиотаждық баға өсімі болады деп ойламаймын – белгілі бір, стандартты бағалардың өсуі болуы мүмкін, бірақ ажиотаждық деңгейде болмайды", – деп толықтырды вице-премьер.
Бұған дейін Жұманғарин азық-түлік бағасының қазіргі өсіміне қатысты пікір білдірген болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript