Қоғам

Жұманғарин 2026 жылы зейнетақы неге тек 10%-ға өсетінін түсіндірді

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.11.2025 15:24 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2025 жылғы 20 қарашада Сенаттағы брифингте 2026 жылы зейнетақы тек 10%-ға ғана өсірілуінің себебін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер зейнетақыны келер жылы неге тек 10%-ға арттыру жоспарланып отырғанын, ал инфляция бұдан жоғары болуы мүмкін екенін сұрады.

"Біз орташа инфляция деңгейі 9–10% болады деп болжам жасадық, сондықтан индекстеуді 10% ретінде бекіттік. Бүгінгі таңда бұл біздің бюджет мүмкіндіктеріне байланысты", – деді Серік Жұманғарин.

БАҚ өкілдері "қосымша қарастыру болуы мүмкін бе?" деп сұрағанда министр зейнетақыны қайта қарау жоспарланбағанын атап өтті. "Көтеру болмайды, 10% сол күйінде қалады. Бұл көрсеткіш бюджетке енгізілген", – деді ол.

Еске салайық, 2025 жылғы 19 қарашада Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Қазақстандағы зейнетақының өзекті мөлшерін жариялаған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
