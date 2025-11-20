Жұманғарин 2026 жылы зейнетақы неге тек 10%-ға өсетінін түсіндірді
Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2025 жылғы 20 қарашада Сенаттағы брифингте 2026 жылы зейнетақы тек 10%-ға ғана өсірілуінің себебін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Журналистер зейнетақыны келер жылы неге тек 10%-ға арттыру жоспарланып отырғанын, ал инфляция бұдан жоғары болуы мүмкін екенін сұрады.
"Біз орташа инфляция деңгейі 9–10% болады деп болжам жасадық, сондықтан индекстеуді 10% ретінде бекіттік. Бүгінгі таңда бұл біздің бюджет мүмкіндіктеріне байланысты", – деді Серік Жұманғарин.
БАҚ өкілдері "қосымша қарастыру болуы мүмкін бе?" деп сұрағанда министр зейнетақыны қайта қарау жоспарланбағанын атап өтті. "Көтеру болмайды, 10% сол күйінде қалады. Бұл көрсеткіш бюджетке енгізілген", – деді ол.
Еске салайық, 2025 жылғы 19 қарашада Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Қазақстандағы зейнетақының өзекті мөлшерін жариялаған болатын.
